২০১৪ চনৰ পৰা ২০১৮ চনলৈ প্ৰায় ১১,৯৭,২৯৪ বিঘা ভূমি নৈৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ বিপৰীতে পৰৱৰ্তী তিনি বছৰত জাহ গৈছে ১,৭৯,৩৯৯ বিঘা ভূমি । অসমৰ ভূ-খণ্ড প্ৰতিবছৰে সংকুচিত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে গৃহহীন-ভূমিহীন হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল । ২০১৪ চনৰ পৰা ২০১৮ চনৰ ভিতৰত গৰাখহনীয়াত গৃহহীন হৈছে নৈপৰীয়া ৮৬,৫৩৬ জন লোক । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বান-গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ বাস্তৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাটো আশ্চর্যজনক বিষয় ।

ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কংগ্ৰেছৰ ‘নৱ সংকল্প শিৱিৰৰ ঘোষণাৱলী কাৰ্যকৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা ১৪ জুনলৈ অসমৰ জিলাই জিলাই নৱ সংকল্প শিৱিৰৰ (Nava Sankalp Sibir) আয়োজন ।

দেওবাৰে পবিত্ৰ মক্কালৈ যাব লখিমপুৰৰ ৮৬ গৰাকী হজ যাত্ৰী ৷ যাৰ বাবে শনিবাৰে লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ বঙালমৰাত আমছুৱে আয়োজন কৰে এক সভাৰ ৷ এই সভাত হজ যাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় (Hajj pilgrims felicitated in Lakhimpur) ৷

ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰ্মৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গমন কৰা ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীৰ সংখ্যা ৷ কেৰালা, তামিলনাডু আৰু গুজৰাটৰ লগতে বেংগালুৰ, হায়দাৰাবাদ, দিল্লী, মুম্বাই আদি মহানগৰত থিতাপি লৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই ৷ পিছে ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে কোনো বাস্তৱমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে ।

বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত হোৱা কংগ্ৰেছ সাংসদ পি চিদাম্বৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য দলত থাকিব বিচাৰিলে তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলৈও সাজু (P Chidambaram on family politics)। স্বজনপোষণ কেৱল কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় । কাৰাইকুডিত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ।

এটা বিশেষ আমে চকু কঁপালত তুলিছে সকলোৰে ৷ আমটোৰ মূল্য প্ৰায় 1.50 লাখ টকা (Most expensive mango)৷ জাপানৰ এই বিৰল আমৰ প্ৰজাতিটোৰ নাম EGG OF THE SUN ৷

উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ত্ৰিপুৰাত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত সংঘাত (Clash between BJP and Congress in Tripura)। দলীয় পতাকা ফালি পেলোৱাৰ অভিযোগত বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । বিজেপি কৰ্মী এনে কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তথা আগৰতলাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুদীপ ৰয় বৰ্মনৰ আহ্বান ।

সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছে এটি ভিডিঅ' ৷ ভিডিঅ'টোৱে সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ ৷ নাবালকক ফেনত ওলোটাকৈ ওলমাই গৰম লোৰ ৰ'ডেৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ(Minor assault video viral in Barmer) ৷

দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমিক চেম আছঘাৰীৰ সৈতে বিয়াত বহে ব্ৰিটনি স্পিয়েৰ্ছ ৷ 40 বছৰীয়া তাৰকা গৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰিলে নিজৰ বিয়াৰ ফটো ৷

বলীউডৰ 'কুইন' কংগনা ৰানাৱটে শুকুৰবাৰে মানালীত পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজৰ উপভোগ কৰে ।