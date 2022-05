নকছাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাগৃহত ম’বাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ ৷ একাংশ ছাত্ৰই ম’বাইল ব্যৱহাৰ কৰি দিলে পৰীক্ষা(Student gives exam using mobile phone in exam) ৷ পৰীক্ষা গৃহৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ক লৈ চিন্তিত বৌদ্ধিক মহল ৷ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী নকছাৰি আছুৰ ৷

অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ অনুৰাগীৰ বাবে দুঃখবৰ । কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত দেখা নাপাব অভিনেতাগৰাকীক (Akshay Kumar not to attend Cannes Film Festival)। মহোৎসৱত অংশ ল'ব নোৱাৰিব অভিনেতাগৰাকীয়ে । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী ।

আহি থকা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ (General election of India 2024) প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কংগ্ৰেছ দলে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । দলটোক নতুন ৰূপ দিয়াৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত দলটোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । তাৰ মাজতে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশত পদযাত্ৰা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নেতাসকলেও এইধৰণৰ পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ল'ব ।

বিগত মাৰ্চ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ শ্বেন ৱাৰ্ণ আৰু ৰড মাৰ্ছৰ মৃত্যুৰ পিছত পুনৰায় আহিল এই দুঃখবৰ ৷ পথ দুৰ্ঘটনাত আকস্মিক মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা এণ্ড্ৰিউ ছাইমনছ(Andrew Symonds passes away) হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট জগতৰ তৃতীয়গৰাকী কিংবদন্তি । মৃত্যুৰ সময়ত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বয়স আছিল 46 বছৰ ৷

চাৰিদিনলৈ অপৰিৱৰ্তনীয় হৈ থাকিব ডিমা হাছাওৰ বতৰ ৷ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে হাফলঙত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ২৩ ছেণ্টিমিটাৰ বৃষ্টিপাত(Haflong records the highest rainfall in Assam) ৷ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই কথা ৷

দিল্লীৰ জে জে কলনীত সংঘটিত এক আত্মহত্যাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে (Sensational suicide cases in Delhi)। এগৰাকী মহিলাই মাকৰ ঘৰলৈ যাব নোপোৱাৰ বাবেই চাদৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰে । ত্ৰিপুৰা ৰাইফলছৰ এজন জোৱানৰ পত্নী মহিলাগৰাকী ।

বৰাকৰ সৈতে দহদিনলৈ বিচ্ছিন্ন থাকিব ৰেল যোগাযোগ(Rail service hit in Dima Hasao due to landslides) । হাফলং আৰু জাতিঙ্গাৰ মাজত ভূমিস্খলন হোৱাৰ বাবে ৰেল যোগাযোগ বন্ধ হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে । যাৰবাবে ৰেল ষ্টেছনত যাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ । উত্তৰ পূৱ ৰে’লৱেই ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰে’লৰ চলাচল বাতিল কৰাৰ লগতে আন কেইবাখনো ৰেল সাময়িকভাৱে বাতিল কৰিছে(NF Railway Cancels Several Trains Due To Landslides)।

নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু আগ্ৰহ থাকিলে যিকোনো কামেই সম্ভৱ । এই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ঝাৰখণ্ডৰ চাত্ৰাৰ এজন নিৰ্বাচনী বিষয়াই । শাৰীৰিক অসুস্থতা স্বত্বেও পত্নীৰ পিঠিত উঠি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহিল নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকী (Polling officer reached booth riding on wifes shoulder) ।

শনিবাৰে বিয়লি বিপ্লৱ কুমাৰ দেবে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মানিক সাহাক ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা (Manik Saha to be next Tripura CM) । কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ২০১৬ চনত বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিল মানিক সাহাই ৷

জয়া আখটাৰে শনিবাৰে তেওঁৰ মুক্তি পাবলগীয়া ছবি দ্য আৰ্চিছৰ তাৰকা কলা কুশলীৰ কথা ঘোষণা কৰে । চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে অমিতাভ বচ্চনৰ নাতি অগষ্ট্য নন্দা, শ্বাহৰুখ খান-গৌৰী খানৰ জীয়ৰী সুহানা খান আৰু বনি কাপুৰ-শ্ৰীদেৱীৰ সৰু জীয়ৰী খুশি কাপুৰে অভিনয়ৰ জীৱনৰ পাতনি মেলিব (Star kids debut in netflix) ৷