ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে কৰ’ণাৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট কৰ’ণাৰ অমিক্ৰণে(Omicron variant of Corona reached india) ৷ কৰ্ণাটকত দুজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰ’ণা মহামাৰীৰ এই নতুন প্ৰকাৰত ৷

গোৱালপাৰাত পুনৰ অপৰাধীলৈ গুলী চালনা আৰক্ষীৰ । আৰক্ষীৰ গুলিত আহত জাকাৰীয়া শিকদাৰ । আৰক্ষীৰ বাবে ম’ষ্ট ৱান্টেড আছিল জাকাৰীয়া শিকদাৰ ।

ৰাজ্যৰ আন আন বহু জিলা তুলনাত পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত অধিক সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা গৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়া সকলক(Drugs racket in Kaarbi hills) ৷ সমানে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী বিভাগো ৷ বৃহস্পতিবাৰে, জপৰাজানত বৃহৎ পৰিমানৰ নিচাযুক্ত কেপচুল জব্দ ৷

শেহতীয়াকৈ গোৱাত অনুষ্ঠিত হৈছিল নেশ্যনেল কিক-বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ (Goa National Kickboxing Championship 2021)। এই প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱা ভাৰতীয় দলটোত ৯ গৰাকী খেলুৱৈ আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ । ডিব্ৰুগড়ৰ খেলুৱৈসকলে ১৭ টাকৈ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ পাছতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ জিলাখনত ।

আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিমান সজাগ ? আপুনি জানেনে ভাৰতৰ বজাৰত উপলব্ধ প্ৰায় খাদ্যতে প্ৰয়োজনতকৈ অত্যাধিক পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় চেনী অথবা নিমখ । যি বোৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক । এয়া আমি কোৱা কথা নহয় । শেহতীয়া এক অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে যে ভাৰতৰ প্ৰায় ৬৮ শতাংশ পেকেটৰ খাদ্য সামগ্ৰীত জোখতকৈ বেছি দিয়া হয় চেনী আৰু নিমখ (Packaged foods have excess salt and sugar) ।

ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ সূৰ্য্য কিৰণ এৰোবেটিক টীমে(Indian Air Force's Surya Kiran Aerobic team) শ্বিলঙৰ উমিয়াম হ্ৰদৰ ওপৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিখ্যাত এয়াৰ শ্ব’ ৷ স্বৰ্নিম বিজয় বৰ্ষ( Swarnim Vijay Varsh) উদযাপন উপলক্ষে ডিচেম্বৰৰ ৪ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ’ব এই বিশেষ শ্ব’ ৷

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ (Protest against price hike in Assam)। এইবাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ।

ক'ভিড টীকাকৰণ ১০০ শতাংশ নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেশত আৰম্ভ হৈছে হৰ ঘৰ দস্তক অভিযান । বোকাখাতত এই অভিযান পৰ্যৱেক্ষণৰ বাবে উপস্থিত মন্ত্ৰী অতুল বৰা (Atul Bora observes Har Ghar Dastak campaign)। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত বহু লোকে ল'লে প্ৰতিষেধক ।

আজি অসম দিৱস অথবা চ্যুকাফা দিৱস(Asom Divas celebrate in Assam) ৷ সাত ৰাজ এক কৰি বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়া স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাক সুঁৱৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে(Founder of Ahom Kingdom) ৷ কিন্তু আজিও উপেক্ষিত হৈ ৰ’ল চাওলুং চ্যুকাফাৰ সমাধিস্থলী ৷ স্বৰ্গদেউৰ মৈডাম অৰ্থাৎ সমাধিস্থলী সংৰক্ষণ কৰাত এইপৰ্যন্ত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে পুৰাতত্ব বিভাগে (Archaeological Survey of India) ৷

বুধবাৰে বিশ্ব এইডছ দিৱস উপলক্ষে আগৰতলাৰ প্ৰজ্ঞা ভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে(Biplab Kumar Deb in AIDS Day programme) । এই অনুষ্ঠানতে এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ এটা ৱেব প’ৰ্টেল মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এইচ আই ভিৰ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত তেওঁ সকলোকে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।