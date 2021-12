শিৱসাগৰ,২ ডিচেম্বৰ : দেশত পেট্ৰ'ল-ডিজেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে (Essential food price hike in India) । যাৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ । অসমৰ ক্ষেত্ৰতো মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক ।

কিন্তু কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱা দেখা গৈছে (Government fails to control price hike) । যাৰ বাবে বিভিন্ন দল-সংগঠনে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ (Protest against price hike in Assam)। এইবাৰ শিৱসাগৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (KMSS and SMSS protest at Sivsagar)।

শিৱসাগৰত KMSS আৰু SMSSৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু যোগান বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ বিৰুদ্ধে সংগঠনটোৱে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । লগতে পেট্ৰ'ল, ডিজেল,ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ সৰৱ হৈ পৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি । শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুই ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি তথা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কৰ্মীসকলে ।

চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে এতিয়া বজাৰত জুই লাগিছে বুলি অভিযোগ কৰি ৰাইজ বজাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে বিপদত পৰা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা যোগান বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবেও দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । ইফালে শীঘ্ৰে ৰাজ্যত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ নহ'লে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ আন্দোলনৰো হুংকাৰ দিয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাসকলে ।

