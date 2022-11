পেঙেৰীকাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আলফা (স্বাধীন) ৰ(ULFA I take responsibility for Pengeri Attack)৷ আগন্তুক 24 নৱেম্বৰৰ প্ৰতিবাদ দিৱসৰ লগত সংগতি এই আক্ৰমণক "অপাৰেশ্যন লক্ষীপথাৰ" আখ্যা দিয়ে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে (ULFA operation Lakhipathar)৷

মিজোৰামত এখন পাহাৰত থকা শিলৰ কুঁৱেৰী ​​খহি পৰাৰ পিছত কমেও ১০জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ আন ৫জন শ্ৰমিক পোত খাই থকাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ হানহথিয়াল জিলাৰ মৌদাৰহস্থিত এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে ন্যুনতম সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাকৈয়ে চলাই আহিছিল এটা শিলৰ কুঁৱেৰী (Rock quarry without precautions in Mizoram) ৷

ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই (Demanding scheduling of six communities) ৷ উজনি অসমত এই বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (12 hour Assam bandh) ৷ উজনি অসমৰ বহুকেইটা স্থানত বন্ধৰ বাবে জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণতো বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে । চহৰখনত যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী, চিআৰপিএফ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । অৱশ্যে তাৰ মাজতে ঠায়ে ঠায়ে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলোৱাও দেখা গৈছে । বন্ধৰ সমৰ্থকে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । আনহাতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত ভয়াৱহ আন্দোলন কৰাৰো হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ ৰাজ্যত দীৰ্ঘদিন ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকণৰ প্ৰসংগক লৈ তুমূল বিতৰ্ক অব্যাহত থাকোতেই মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই (Demanding scheduling of six communities)৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধক বেআইনী বুলি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতো উজনি অসমত এই বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (12 hour Assam bandh)৷ সম্প্ৰতি উজনি অসমৰ বহুকেইখন ঠাইত বন্ধৰ বাবে জনজীৱন ব্যাহত হৈছে ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে শিশু দিৱস(Children Day 2022) । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ তিলৈৰ স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত শিশু দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিজ্ঞান আৰু কলা প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান(Science and Arts Exhibition) । বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ড° অনিল শইকীয়া ।

দাক্ষিণাত্যৰ ছবিজগতৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় অভিনেতা মহেশ বাবুৰ পিতৃ চুপাৰষ্টাৰ কৃষ্ণই মঙলবাৰে পুৱা হায়দৰাবাদত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ বিগত কিছুদিন ধৰি শাৰিৰীক অসুস্থতাৰ সৈতে যুঁজি আছিল তেওঁ । সোমবাৰে পুৱা মহেশ বাবুৰ পত্নী নম্ৰতাই কৃষ্ণক হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত গাচিবৌলীৰ কন্টিনেণ্টেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাইছিল ৷

ঐতিহ্যমণ্ডিত নলবাৰীৰ ৰাসস্থলীত ব্যাপক উচাহ(Nalbari Raas mahotsav 2022) । মথুৰাৰ সাংসদ তথা বলীউডৰ ড্ৰীমগাৰ্ল খ্যাত মোহময়ী অভিনেত্ৰী হেমামালিনীয়ে উপভোগ কৰিলে নলবাৰীৰ ৰাস(Actress Hema Malini participates in Nalbari Raas) । উদ্বোধন কৰিলে জীৱন্ত ৰাস ।

ৰাজ্যত দীৰ্ঘদিন ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকণৰ প্ৰসংগক লৈ তুমূল বিতৰ্ক অব্যাহত থাকোতেই মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই (Demanding scheduling of six communities)৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধক বেআইনী বুলি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতো উজনি অসমত এই বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (12 hour Assam bandh)৷ সম্প্ৰতি উজনি অসমৰ বহুকেইখন ঠাইত বন্ধৰ বাবে জনজীৱন ব্যাহত হৈছে ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমগুৰিত টাই আহোম যুৱ পৰিষদে মঙলবাৰে পুৱাই টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ আমগুৰি নগৰৰ লগতে বৰবাম চাৰিআলিত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ আমগুৰি আঞ্চলিক সমিতিয়ে (12 hour Assam bandh at Amguri)৷ ৷ এই বন্ধৰ ফলত যান-বাহনৰ যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ লগতে বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোত ৷ ইফালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীসমূহক লৈ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷

চিৰাঙৰ বিজনীৰ সমন্বয় হোটেলৰ সভাগৃহত সোমবাৰে সন্ধিয়া অসম ৰাজ্যিক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই (Ripun Bora press meet at Bijni)এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । এই সংবাদমেলত ৰিপুণ বৰাই (Trinamool Congress President Ripun Bora) এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় বিজেপিৰ দিনত বদৰুদ্দিন আজমলে এআইইউডিএফ কৰি মুছলমানৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপ লৈ মুছলমান ৰাইজৰ সৰ্ব্বনাশ কৰিছে । ৰাজ্যত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাইছে । বিজেপিৰ কথাত উঠা-বহা কৰি নিজকে বিজেপিৰ বি-টিম বুলি পৰিচয় দিছে ৷ সেইজন আজমলৰ কথাত আমি উঠা-বহা নকৰো । তেওঁ আৰু কয় যে চৰকাৰে আইন শৃংখলা উন্নত হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক যুৱক আলফালৈ কিয় গৈছে তাৰ উত্তৰ চৰকাৰে দিব পৰা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma)দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰিছে ।