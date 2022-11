.

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ ৰাজ্যত দীৰ্ঘদিন ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকণৰ প্ৰসংগক লৈ তুমূল বিতৰ্ক অব্যাহত থাকোতেই মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই (Demanding scheduling of six communities)৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধক বেআইনী বুলি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতো উজনি অসমত এই বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (12 hour Assam bandh)৷ সম্প্ৰতি উজনি অসমৰ বহুকেইখন ঠাইত বন্ধৰ বাবে জনজীৱন ব্যাহত হৈছে ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ বিজেপি চৰকাৰে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ বাবেই এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ৷ চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টা কৰি জনগণৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে বুলি দোহাৰে প্ৰতিবাদকৰী সকলে ৷ চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক মষিমূৰ কৰিব বিচাৰিলে প্ৰতিবাদ ভয়ংকৰ হ'ব বুলি ঘোষণা ঐক্য মঞ্চৰ(12 hour Assam bandh in Sivasagar)৷ এই বন্ধৰ ফলত যান-বাহনৰ যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ লগতে বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে জিলাখনত ৷ ইফালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীসমূহক লৈ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷