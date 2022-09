অৱশেষত জয়মালাক প্ৰত্যক্ষ কৰিলে অসমৰ বন বিভাগৰ প্ৰতিনিধি দলে ৷ প্ৰতিনিধিৰ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত ১৫ লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত এটা পুখুৰীত গা ধুই আছিল জয়মালাই ৷ হাতীটো সুস্থ অৱস্থাত থকাৰ কথা জনালে দলটোৱে ৷ অসম চৰকাৰৰ ওচৰতো প্ৰতিবেদন দাখিল বন বিভাগৰ দলটোৰ ৷

শ্ৰীলংকাৰ অধীনৰ পানীত মাছ ধৰাৰ অভিযোগত আটক ভাৰতীয় মাছমৰীয়া (Indian fisherman detained in Sri Lanka)। মাছমৰীয়া কেইজন তামিলনাডুৰ পুডুকোট্টাই জিলাৰ ।

ৰঙিয়াৰ কেকেনিকুছিত ডেৰ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ হেৰ'ইন জব্দ (Drugs seized in Rangia) । ঘটনা সন্দৰ্ভত বহিঃৰাজ্যৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ (One Drugs dealer arrest in Rangia) ৷

ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ লগতে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছে কিশোৰ সম্ৰিটেৰ বিৰুদ্ধে । নতুন সংসদ ভৱন বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে (Former MLA Kishor Samrite arrested)। গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লী আৰক্ষীক সহযোগ কৰে ভূপাল আৰক্ষীয়ে ।

মাজুলীৰ পতিয়ৰি আৰু গুৱালাবাৰী অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ (Devastating Storm In Parts Of Majuli) । মঙলবাৰে পুৱতি নিশা অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে অঞ্চলটোৰ (Heavy storm in Majuli) ।

চচলত প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল প্ৰাদেশিকীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষকসকল (Venture teachers protest in Chachal) ৷ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷

২৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া । মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ তাৰিখ ৮ অক্টোবৰ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ১৭ অক্টোবৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব (Congress president election )। ১৯ অক্টোবৰত ফলাফল ওলাব । ইতিমধ্যে ছোনিয়া গান্ধীৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতাৰ বাবে সেউজ সংকেত লাভ কৰিছে শশী থাৰুৰে (Shashi Tharoor gets Sonia Gandhis nod) ৷

আমগুৰিত চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে আমগুৰি আবকাৰী বিভাগৰ তীব্ৰ অভিযান (Operation against illegal wine at Amguri) ৷ আমগুৰি আৰক্ষী থানাৰ চক্ৰ পৰিদৰ্শক নাৰায়ণ বড়োৰ নেতৃত্বত আমগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান ৷

হুবহু ছলমান খানৰ চেহেৰাৰ ব্যক্তিজন হৈছে আজম আলী আনছাৰী (Duplicate Salman Khan Azam Ali Ansari) । সোমবাৰে লক্ষ্ণৌ চিটি ষ্টেচনত আৰপিএফৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰে আনছাৰীয়ে (Duplicate Salman Khan surrendered before RPF) ।

প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই গণিত আৰু ইংৰাজীৰ পাঠদান ইংৰাজী মাধ্যমত কৰা হ’ব (Maths and science will taught in English)। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ জাতীয় দল-সংগঠনে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ । এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি ২০২১-২২ বৰ্ষৰ মিচিং আগম কেবাঙৰ দ্বাৰা আয়োজিত ছমহীয়া মিচিং ভাষা পৰীক্ষাৰ ফলাফল সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে(Missing Language Course Result Declared) ।