মাজুলীৰ পতিয়ৰি আৰু গুৱালাবাৰী অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ (Devastating Storm In Parts Of Majuli) । মঙলবাৰে পুৱতি নিশা অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে অঞ্চলটোৰ (Heavy storm in Majuli) । ধুমুহাই অঞ্চলটোৰ বহুতৰে ঘৰৰ মুধচ উৰুৱাই নিয়ে । উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ, ভাগি পৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা ৷ সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদুৎ সেৱা । আনহাতে বন্ধ হৈ পৰিছে ফুলনি বনগাঁও পথ(Several electricity poles damaged in heavy storm) ।