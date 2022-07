নেশ্যনেল ডেস্ক, ১৬ জুলাই : অহা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন (Monsoon Session of Parliament 2022)। এই অধিৱেশনত চৰকাৰে কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সূত্ৰৰ মতে প্ৰায় ২৪ খন বিধেয়ক এইবাৰ চৰকাৰে উত্থাপন কৰিব (Centre has listed 24 bills for Monsoon Session of Parliament)। তাৰ ভিতৰত কেইবাখনো বিধেয়ক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ।

লোকসভা সচিবালয়ে জাৰি কৰা বুলেটিন অনুসৰি কেণ্টনমেণ্ট বিধেয়কে (Cantonment Bill) সমগ্ৰ দেশৰ পৌৰসভাসমূহক একত্ৰিত কৰি অধিক উন্নয়নমূলক কাম কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিছে ।একেদৰে বহু-ৰাজ্যিক সমবায় সমিতি (সংশোধনী) বিধেয়কখন (Multi State Cooperative Societies Amendment Bill) অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে । এই সংশোধনী বিধেয়কে সমবায়সমূহত চৰকাৰৰ ভূমিকা যুক্তিসঙ্গত কৰিব বিচাৰিছে আৰু বহু-ৰাজ্যিক সমবায় সমিতিসমূহৰ কাম-কাজত অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে । যাতে এই সমবায়সমূহৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় আৰু তেওঁলোকৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে এক অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।

একেদৰে, দৰিদ্ৰ আৰু দেউলীয়া সংহিতা (সংশোধনী) বিধেয়কে সীমান্তৰ দেউলীয়া অৱস্থা আৰু চাপযুক্ত সম্পত্তিৰ সমাধানৰ বাবে আন কিছুমান সংশোধনী প্ৰৱৰ্তন কৰি দৰিদ্ৰ আৰু দেউলীয়া সংহিতা শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মূল্য সৰ্বাধিক কৰিব চেষ্টা কৰিছে ।

উত্থাপন হ'বলগীয়া আন কিছুমান বিধেয়ক হৈছে ক্ৰমে কফি (প্ৰচাৰ আৰু উন্নয়ন) বিধেয়ক, উদ্যোগ আৰু সেৱা কেন্দ্ৰৰ বিকাশ বিধেয়ক, বিশেষ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ আইন, ২০০৫ সংশোধনী বিধেয়ক, সামগ্ৰীৰ ভৌগোলিক সংকেত (পঞ্জীয়ন আৰু সুৰক্ষা) (সংশোধনী) বিধেয়ক (Geographical Indications of Goods Registration and Protection Amendment Bill), ৱেৰহাউচিং (উন্নয়ন আৰু নিয়মাৱলী) (সংশোধনী) বিধেয়ক আৰু প্ৰতিযোগিতা (সংশোধনী বিধেয়ক) বিধেয়ক ।

চৰকাৰে প্ৰাচীন স্মৃতিস্তম্ভ আৰু পুৰাতাত্ত্বিক স্থান আৰু অৱশেষ (সংশোধনী) বিধেয়কও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যিয়ে নিষিদ্ধ এলেকাবোৰ যুক্তিসঙ্গত কৰাৰ আৰু অন্যান্য সংশোধনী অনাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । কলাক্ষেত্ৰ ফাউণ্ডেচন (সংশোধনী) বিধেয়ক, পুৰণি অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) বিধেয়ক, বন (সংৰক্ষণ) (সংশোধনী) বিধেয়ক, ৰাষ্ট্ৰীয় দন্ত আয়োগ বিধেয়ক, ৰাষ্ট্ৰীয় নাৰ্চিং আৰু মিডৱাইফাৰী আয়োগ বিধেয়ক, ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান (সংশোধনী) বিধেয়ক আৰু কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিধেয়কও উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰেছ আৰু পঞ্জীয়নৰ সাময়িকী বিধেয়ক, খনি আৰু খনিজ (উন্নয়ন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ) (সংশোধনী) বিধেয়ক, শক্তি সংৰক্ষণ (সংশোধনী) বিধেয়ক, মানৱ সৰবৰাহ (সুৰক্ষা, যত্ন আৰু পুনৰ্সংস্থাপন) বিধেয়ক আৰু পাৰিবাৰিক আদালত (সংশোধনী) বিধেয়কও অধিৱেশনৰ সময়ত উত্থাপনৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ছট্টীশগড় আৰু তামিলনাডুৰ বাবে অনুসূচীত জাতি (SCs) আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ (STs) তালিকা সংশোধনৰ বাবে দুখন পৃথক বিধেয়কও উত্থাপন কৰা হ'ব ।

