কিয় আজিৰ দিনটোতো পালন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধাত্ৰী দিৱস ! - International Midwife Day 2024

কেৱল সন্তানৰ জন্ম বা প্ৰসৱৰ সময়তে নহয়, গৰ্ভধাৰণ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতো মাতৃ আৰু ভ্ৰুণক সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে গৰ্ভধাৰণ আৰু মাতৃত্বৰ বাবে মাতৃক মানসিক আৰু আৱেগিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰাত ধাত্ৰীৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আজিও আমাৰ দেশৰ বহু গ্ৰাম্য অঞ্চল বা সৰু চহৰত বহু গৰ্ভৱতী মহিলা বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে ধাত্ৰীৰ পৰামৰ্শ লয় ৷ আনকি বিদেশতো ধাত্ৰীক অতি সন্মানেৰে চোৱা হয় ৷

প্ৰতি বছৰে ধাত্ৰীসকলৰ ভূমিকাক সন্মান জনোৱাৰ লক্ষ্যৰে, অধিক ধাত্ৰীক উন্নত প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰয়োজনীয় সম্পদ প্ৰদানৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা আৰু নতুন মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ নৱজাতকৰ সুৰক্ষা আৰু যত্নৰ ক্ষেত্ৰত ধাত্ৰীসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধাত্ৰী দিৱস পালন কৰা হয় ৫ মে’ত এইবাৰ এই অনুষ্ঠানটো Sustainable Midwifery: Caring for the World of Tomorrow’ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ আধাৰত পালন কৰা হৈছে ৷

উদ্দেশ্য আৰু ইতিহাস

উল্লেখযোগ্য যে যদিও এই অনুষ্ঠানটো বহু দশক ধৰি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰি আহিছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ১৯৯২ চনৰ পৰাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধাত্ৰী সংঘই বিশ্ব মঞ্চত আনুষ্ঠানিকভাৱে পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে . ইয়াৰ পিছত এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতি বছৰে ৫ মে’ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হয় ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধাত্ৰী দিৱস পালনৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে ই হৈছে সুস্থ পৰিয়াল, নৱজাতকৰ স্বাস্থ্য, ধাত্ৰী আৰু মাতৃৰ মাজত অংশীদাৰিত্ব, আৰু গুণগত যত্নৰ লগতে প্ৰসৱ আৰু গৰ্ভাৱস্থাত মহিলাৰ মৃত্যু হ্ৰাস কৰা, জন্মৰ পূৰ্বে গৰ্ভত জন্ম হোৱা শিশুৰ... এই দিৱস পালনৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে জন্মৰ এমাহৰ ভিতৰত মৃত্যু আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষিত ধাত্ৰীসকলক সকলো ধৰণে প্ৰশিক্ষণ আৰু সুযোগ প্ৰদান কৰা ৷

ধাত্ৰী কি ?

যুগ যুগ ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে ধাত্ৰী প্ৰচলিত হৈ আহিছে ৷ ধাত্ৰীসকল আচলতে সেইসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী যিয়ে যিকোনো মহিলাক গৰ্ভাৱস্থাৰ পিছত, প্ৰসৱৰ আগতে আৰু প্ৰসৱৰ পিছত মাতৃ আৰু শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে ৷ গৰ্ভাৱস্থাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’লে শুদ্ধ পৰামৰ্শ দিয়া, চিকিৎসাৰ সহায় আগবঢ়োৱা, সন্তান জন্মৰ সময়ত আৰু জন্মৰ লগে লগে প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰা আদিও ধাত্ৰীগৰাকীৰ দায়িত্ব ৷ আচলতে সকলো চিকিৎসালয়তে বিশেষকৈ প্ৰসূতি চিকিৎসালয়ত প্ৰশিক্ষিত ধাত্ৰী আছে যিয়ে কেতিয়াবা স্বতন্ত্ৰভাৱে আৰু কেতিয়াবা চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশনাত প্ৰসৱত সহায় কৰে ৷ কিন্তু দেশৰ বহু দুৰ্গম অঞ্চল, গাঁও আৰু সৰু চহৰত প্ৰসৱ আৰু মাতৃ যত্নৰ কাম বেছিভাগেই ধাত্ৰীসকলৰ তত্বাৱধানত কৰা হয় ৷

নৱজাতক আৰু মাতৃৰ মৃত্যু আৰু ৰোগ হ্ৰাস কৰাত ধাত্ৰীৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হয় ৷ একে সময়তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে গৰ্ভাৱস্থা আৰু প্ৰসৱৰ সময়ত হোৱা প্ৰায় ৮৩% মহিলাৰ মৃত্যু, মাতৃৰ গৰ্ভত শিশুৰ মৃত্যু, জন্মৰ এমাহৰ ভিতৰত নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষিত ধাত্ৰীৰ শুদ্ধ ভূমিকা পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ সহায়ত হ্ৰাস সাধন কৰিব পাৰি ৷

