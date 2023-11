BRS Campaign in Telangana 2023 : మూడ్రోజుల్లో ఎన్నికల ప్రచార గడువు ముగియనుండడంతో అధికార బీఆర్ఎస్ మరింత దూకుడుగా ముందుకెళ్తోంది. గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశంతో.. పార్టీ నేతలు, అభ్యర్థులు.. ప్రచార జోరు పెంచారు. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ ప్రజలతో మమేకమవుతున్నారు. ఓవైపు విపక్షాలపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ.. మరోవైపు తమ సంక్షేమ పథకాలు, మేనిఫెస్టోను వివరిస్తూ.. ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు.

Telangana Assembly Elections Campaign 2023 : హైదరాబాద్‌ గోషామహల్‌లో మంత్రి కేటీఆర్‌ రోడ్‌షో నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నంద్‌కిషోర్ వ్యాస్‌కు మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా ఆదిబట్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో.. ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్‌రెడ్డి పర్యటించారు. మల్లాపూర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ల సమ్మేళనానికి.. ఉప్పల్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బండారి లక్ష్మారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరులో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మహిపాల్ రెడ్డి విస్తృత ప్రచారం చేశారు.

BRS Speed Up in Election Campaign : సిద్దిపేట మున్సిపల్‌ పరిధిలో మంత్రి హరీశ్‌రావుకు మద్దతుగా ఆయని సతీమణి శ్రీనిత ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కొనసాగాలంటే మరోసారి బీఆర్ఎస్​ను ఆశీర్వదించాలని కోరారు. భువనగిరి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పైళ్ల శేఖర్‌రెడ్డికి మద్దతుగా.. మంత్రి హరీశ్‌రావు రోడ్‌షో చేపట్టారు. 80 సీట్లతో మూడోసారి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం.. ఆలేరు నియోజకవర్గంలో.. జరిగిన కార్నర్‌ మీటింగ్‌లో హరీశ్‌రావు పాల్గొన్నారు. నల్గొండ జిల్లాలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్‌లో.. పార్టీ అభ్యర్థి సతీశ్‌కుమార్‌తో కలిసి.. రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపా‌ధ్యక్షుడు వినోద్‌కుమార్‌ ప్రచారం చేశారు.