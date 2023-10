How to Get Get Duplicate PAN Card Detailed Process in Telugu : దేశంలోని పౌరులందరికీ ఆధార్‌కార్డ్‌ ఎంత అవసరమో.. అలానే పాన్ కార్డ్ కూడా ముఖ్యమైనదిగా మారిపోయింది. బ్యాంకులో కొత్తగా ఖాతా తెరిచినప్పుడు.. పాన్‌ కార్డ్‌ను లింక్ చేయడం అనివార్యం. తద్వారా.. సదరు వ్యక్తి చేస్తున్న ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ బ్యాంకుల వద్ద నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. ఖాతాదారుడికి సంబంధించిన ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీల వివరాలను ఇన్‌కమ్‌ టాక్స్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ పరిశీలిస్తుంటుంది. దీంతో పన్ను ఎగవేత నుంచి తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు. అందుకే.. పాన్ కార్డ్ అనేది అందరికీ అనివార్యంగా మారిపోయింది.