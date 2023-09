Banks Will Pay 100 Rupees Per Day for ATM Withdraw Issues in Telugu : డబ్బులు డ్రా చేయడానికి ఏటీఎం వద్దకు వెళ్తే.. కొన్నిసార్లు మనీ డెబిట్ అయ్యినట్టు మెస్సెజ్ వస్తుంది గానీ.. ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు రావు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో.. ఆర్​బీఐ రూల్ తెలిసిన వారు సింపుల్​గా డబ్బులు పొందవచ్చు. అంతేకాదు.. ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో పరిహారం కూడా పొందొచ్చు.

RBI Rules for ATM Debit Card Failed Transactions : అకౌంట్లో డబ్బులు డెబిట్ కావడం.. ఏటీఎం నుంచి మాత్రం డబ్బులు రాకపోవడం అనే సమస్య.. చాలా మంది ఖాతాదారులకు ఎదుర‌వుతూనే ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో.. రిజ‌ర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను పాటించింది. ఇలాంటి స‌మ‌స్య‌లు ఎదురైన‌ప్పుడు ఖాతాదారుల ప్ర‌యోజ‌నాల‌కు సంర‌క్షించేందుకు కొత్త నియ‌మాన్ని తీసుకొచ్చింది. విఫ‌ల‌మైన లావాదేవీల‌ను ట‌ర్న్ అరౌండ్ టైమ్‌(టీఏటీ) ప‌ద్ద‌తిలో ప‌రిష్క‌రించాలని ఆర్​బీఐ ఆదేశించింది. ప‌రిష్కారంలో జాప్యం జ‌రిగితే న‌ష్ట‌ప‌రిహారం చెల్లించాల‌ని కూడా బ్యాంకులను ఆదేశించింది.

How To Protect Yourself From ATM Card Fraud: ఏటీఎం కార్డ్ మోసాలు.. మిమ్మల్ని మీరు ఇలా రక్షించుకోండి!

సాధార‌ణంగా ఏటీఎమ్‌ల‌లో న‌గ‌దు లేక‌పోవ‌డం.. క‌మ్యూనికేష‌న్ లింక్ వైఫ‌ల్యం, సెక్ష‌న్ల స‌మ‌యం ముగియ‌డం వంటి కార‌ణాలతో లావాదేవీలు విఫ‌లం అవుతుంటాయి. అయితే.. ఇలాంటి లావాదేవీల‌ను బ్యాంకులు స‌త్వ‌ర‌మే ప‌రిష్క‌రించాలి. ఒక‌వేళ గ‌డువు తేదీలోపుగా బ్యాంకులు వీటిని ప‌రిష్క‌రించ లేక‌పోతే.. స‌మ‌స్య ప‌రిష్క‌రించేంత‌కు వ‌రకు రోజుకు కొంత మొత్తాన్ని న‌ష్ట‌ప‌రిహారంగా వినియోగ‌దారునికి బ్యాంకులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఏటీఎమ్ లావాదేవీలు విఫ‌లం అయినప్పుడు : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మార్గ‌ద‌ర్శ‌కాల ప్ర‌కారం.. వినియోగ‌దారుడు ఎక్కడైనా ఏటీఎమ్ వ‌ద్ద లావాదేవీలు నిర్వ‌హించిన‌ప్పుడు, ఖాతా నుంచి న‌గ‌దు డెబిట్ అయ్యి ఏటీఎమ్ నుంచి డబ్బులు రాక‌పోతే.. లావాదేవీ జ‌రిగిన రోజు నుంచి 5 రోజులలో ఆ స‌మ‌స్య‌ను ప‌రిష్క‌రించాలి. ఒక‌వేళ 5 రోజుల‌లో స‌మ‌స్యను ప‌రిష్కరించకపోతే సదరు బ్యాంక్ గ‌డువు ముగిసిన నాటి నుంచి న‌ష్ట‌ప‌రిహారంగా.. రోజుకు రూ.100 సమస్య ఎదుర్కొంటున్న ఖాతాదారునికి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

అయితే.. మీరు ఇలాంటి సమస్య ఎదురైనప్పుడు తప్పనిసరిగా మీ బ్యాంకుకు ఫిర్యాదు చేయాలి. ఒకవేళ మీరు ఫిర్యాదు చేయకపోతే మీకు ఎలాంటి పరిహారం లభించదనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే.. లావాదేవీ ఫెయిల్ అయిన 30 రోజులలోపు ఈ ఫిర్యాదును చేసి ఉండాలి. అలాగే మీరు ఇచ్చే ఫిర్యాదు పత్రానికి.. మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్(Transaction Failed) అని వచ్చే స్లిప్ తప్పనిసరిగా జతచేసి ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఆ స్లిప్ రాకపోతే బ్యాంక్ మినీ స్టేట్​మెంట్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు మీ సమస్యను సదరు బ్యాంక్ 5 రోజుల్లోగా పరిష్కరిస్తుంది. అయినా.. ఒకవేళ మీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్‌మెన్‌కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

Reasons For UPI Transaction Failure : పేమెంట్ చేస్తుంటే ట్రాన్సాక్షన్​ మధ్యలో ఆగిందా? ఇదిగో సొల్యూషన్!

బిర్యానీ ATM.. నిమిషాల్లో ఫుడ్ మీ చేతుల్లో.. అంతా డిజిటల్​గానే

How to Generate SBI Debit Card PIN : ఎస్​బీఐ డెబిట్ కార్డు.. పిన్ ఎలా సెట్ చేయాలో తెలుసా..?