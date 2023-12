Low Pressure Formed in the Bay of Bengal : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రానికి తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. దక్షిణ అండమాన్, మలక్కా జలసంధి పరిసరాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా పయనించి నవంబరు 30న వాయుగుండంగా మారింది. అనంతరం అది వాయువ్య దిశగా కదిలి డిసెంబరు 2న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ సంచాలకులు ఓ ప్రకటన తెలిపారు. సోమవారం ( నవంబరు 4న) సాయంత్రం చెన్నై-మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఈ తుపాను కారణంగా రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలియజేశారు. తుపాను ప్రమాదం పొంచి ఉండటంతో మత్య్సకారులు సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లొవద్దని ఒకవేళ వెళ్లిన వెంటనే వెనక్కి తిరిగి రావాలని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

Rains in Different Parts of the State : కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలోని పలుప్రాంతాల్లో డిసెంబరు 4 నుంచి 6 వరకు అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినా అల్పపీడనం కారణంగా నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి, వైఎస్సార్ జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా నెల్లూరు జిల్లా రాపూరులో 8.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.