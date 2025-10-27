విన్ఫాస్ట్ 'VF6', 'VF7' డెలివరీలు షురూ- వీటి రేంజ్ ఎంతో తెలుసా?
విన్ఫాస్ట్ 'VF6', 'VF7' డెలివరీలు ప్రారంభం- వివరాలు మీకోసం!
Published : October 27, 2025 at 12:10 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "విన్ఫాస్ట్ VF6", "VF7" మోడళ్ల డెలివరీలు భారతదేశంలో ఎట్టకేలకూ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్ల ప్రారంభ షిప్మెంట్లు ఇప్పటికే కొచ్చి, జైపూర్, ఇతర రాష్ట్రాలలోని వినియోగదారులకు డెలివరీ అయ్యాయి. వియత్నామీస్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్ ఇటీవలే సెప్టెంబర్ 2025లో ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ కార్లను లాంఛ్ చేసి అధికారికంగా భారతదేశంలోకి అరంగేట్రం చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు డెలివరీలు ప్రారంభించింది.
వీటి లాంఛ్ సమయంలో విన్ఫాస్ట్ స్థానిక ఉత్పత్తి, రిటైల్, సర్వీస్ నెట్వర్క్ల కోసం తన దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలను కూడా ప్రకటించింది. ఈ రెండు మోడళ్లను తమిళనాడులోని కంపెనీ తూత్తుకుడి ప్లాంట్లో అసెంబుల్ చేస్తున్నారు. ఇది స్థానిక ఉత్పత్తికి, దేశంలోని ఇతర మార్కెట్ల ఎగుమతులకు విన్ఫాస్ట్ హబ్గా పనిచేస్తుంది.
విన్ఫాస్ట్ VF6 ధర, స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు: ఈ "విన్ఫాస్ట్ VF6" కాంపాక్ట్ EV SUV విభాగంలో పోటీపడుతుంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లు, మంచి రేంజ్ కోసం చూస్తున్న యువ పట్టణ కొనుగోలుదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అయినప్పటికీ దీని ధర రూ. 20 లక్షల లోపే ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఈ "విన్ఫాస్ట్ VF6" ధర రూ. 16.49 లక్షల నుంచి రూ.18.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. ఇది ఎర్త్, విండ్, విండ్ ఇన్ఫినిటీ అనే మూడు ట్రిమ్లలో లభిస్తుంది.
ఈ కారు 59.6 kWh బ్యాటరీని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది ముందు భాగంలో అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు శక్తినిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 198 bhp, 310 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 468km ARAI-సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని బ్యాటరీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో కేవలం 25 నిమిషాల్లో 10 శాతం నుంచి 70 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.
ఈ SUV 8.9 సెకన్లలో 0-100 km/h వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇది సిటీ, హైవే డ్రైవింగ్కు సరిపోతుంది. ఇక ఫీచర్ల పరంగా "విన్ఫాస్ట్ VF6" ఆధునిక 12.9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ADAS సేఫ్టీ సూట్తో వస్తుంది.
ఇది ఏడు ఎయిర్బ్యాగులు, 190mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 2,730mm వీల్బేస్తో స్టాండర్డ్గా వస్తుంది. ఇది దీనికి స్థిరత్వం, సంతృప్తికరమైన రహదారి ఉనికిని ఇస్తుంది. తన ఉత్పత్తిపై విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ కంపెనీ ఈ కారుపై 7 సంవత్సరాల లేదా 1.60 లక్షల కిలోమీటర్ల వారంటీని లాంఛ్ ఛార్జింగ్ బెనిఫిట్ ప్యాకేజీతో పాటు అందిస్తోంది.
|ట్రిమ్ ఆప్షన్లు
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు
|బ్యాటరీ
|ఇంటీరియర్ కలర్
|డ్రైవ్ట్రెయిన్
|VF6 ఎర్త్
|రూ. 16,49,000
|59.6 kWh
|బ్లాక్
|FWD
|VF6 విండ్
|రూ. 17,79,000
|59.6 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FWD
|VF6 విండ్ ఇన్ఫినిటీ
|రూ. 18,29,000
|59.6 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FW
విన్ఫాస్ట్ VF7 ధర, స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు: ఒక సెగ్మెంట్ హైయర్ "విన్ఫాస్ట్ VF7" అనేది మరింత పవర్, రేంజ్, స్పేస్ను కోరుకునే కొనుగోలుదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకున్న మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV. దీని ధర రూ. 20.89 లక్షల నుంచి రూ.25.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. ఈ కారు 5 ట్రిమ్ స్థాయిలలో లభిస్తుంది. అవి: ఎర్త్, విండ్, విండ్ ఇన్ఫినిటీ, స్కై, స్కై ఇన్ఫినిటీ.
ఈ కారు 59.6 kWh, 70.8 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లతో వస్తుంది. దీన్ని 2WD లేదా AWD డ్రైవ్ట్రెయిన్తో కొనుగోలు చేయొచ్చు. అత్యల్ప వేరియంట్లో పవర్ 175 hp, 250 Nm నుంచి AWD వేరియంట్లో 350 bhp, 500 Nm వరకు ఉంటుంది. రేంజ్-టాపింగ్ "VF7" 5.8 సెకన్లలో 0-100 km/h వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇది 510 km వరకు క్లెయిమ్ చేసిన రేంజ్ని అందిస్తుంది.
|ట్రిమ్ ఆప్షన్లు
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు
|బ్యాటరీ
|ఇంటీరియర్ కలర్
|డ్రైవ్ట్రెయిన్
|VF7 ఎర్త్
|రూ. 20,89,000
|59.6 kWh
|బ్లాక్
|FWD
|VF7 విండ్
|రూ. 23,49,000
|70.8 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FWD
|VF7 విండ్ ఇన్ఫినిటీ
|రూ. 23,99,000
|70.8 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FWD
|VF7 స్కై
|రూ. 24,99,000
|70.8 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FWD
|VF7 స్కై ఇన్ఫినిటీ
|రూ. 25,49,000
|70.8 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|AWD