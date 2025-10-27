ETV Bharat / technology

iQOO 15 Teased to Launch in India in November
iQOO 15 Teased to Launch in India in November (Photo Credit- Nipun Marya/X)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 10:44 AM IST

3 Min Read
Hyderabad: భారత మార్కెట్​లోకి "ఐకూ 15" స్మార్ట్​ఫోన్ త్వరలోనే ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఈ మేరకు కంపెనీ అధికారి ఒకరు తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ ఎక్స్​ వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ ఫోన్​ను​ ఇప్పటికే చైనాలో విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా రిలీజ్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఇది భారత్​లో "ఐకూ 13" మోడల్​కు సక్సెసర్​గా వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్, సస్పెండెడ్ డెకో డిజైన్, 7,000mAh బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కంపెనీ OriginOS 6 కొత్త డిజైన్ లాంగ్వేజ్‌ను కూడా టీజ్ చేసింది. ఈ కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డైనమిక్ గ్లో ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది లైట్ గ్లో, స్మూత్ ఎఫెక్ట్‌లు, యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ (UI) కు కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుంది.

iQOO 15 లాంఛ్?: ఐకూ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ నిపున్ మార్య 'X' (గతంలో ట్విటర్)లో షేర్​ చేసిన ఒక పోస్ట్‌లో "Guess the Launch Date" అని పేర్కొంటూ భారత్​లో "iQOO 15" లాంఛ్ తేదీని గెస్ చేయండి అంటూ వినియోగదారులను కోరారు. దీనికి కింది భాగంలో స్పిన్‌వీల్‌ ఉంది. అందులో తేదీ మారుతూ ఉంది. కానీ నెల మాత్రం "11"గా పేర్కొన్నారు. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఈ ఫోన్​ను నవంబర్​ నెలలో లాంఛ్ చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. కానీ కచ్చితమైన తేదీని మాత్రం ఇంకా నిర్ధారించలేదు. అయితే వీడియో చివరిలో ఈ స్పిన్​వీల్​ "27"వ తేదీ దగ్గర ఆగింది. అంటే ఈ ఫోన్​ను నవంబర్ 27న లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది.

నిపున్ మార్య మరో పోస్ట్​లో "OriginOS 6" కొత్త డిజైన్ లాంగ్వేజ్‌- ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మరింత సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు. దీన్ని అప్​కమింగ్ ఫ్లాగ్‌షిప్‌ ఫోన్​లలో అందించనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఇది డైనమిక్ గ్లో, హోమ్ పేజీ రీడిజైన్డ్ యూజర్ ఇంటర్​ఫేస్, లాక్ స్క్రీన్, యాప్​లను కలిగి ఉంటుంది.

ఈ UI ఇప్పటికే చైనాలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది యాపిల్ కొత్త లిక్విడ్ గ్లాస్ డిజైన్‌ను పోలి ఉంటుంది. వంపుతిరిగిన అంచులతో వృత్తాకార యాప్ చిహ్నాలు, విడ్జెట్‌లు ఉన్నాయి. ఈ OSలో రియల్-టైమ్ బ్లర్ అప్‌గ్రేడ్, ప్రోగ్రెసివ్ బ్లర్, స్టాక్డ్ నోటిఫికేషన్‌లు ఉన్నాయి.

వీటితోపాటు ఇందులో యాపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన కొత్త అటామిక్ ఐలాండ్ ఫీచర్​ ఉంది. ఇది వినియోగదారులకు రియల్-టైమ్‌లో అలర్ట్​లను అందిస్తుంది. స్టాప్‌వాచ్‌ను స్టాప్​-స్టార్ట్ చేయడానికి, మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్‌ను నియంత్రించడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.

ఇకపోతే "ఐకూ 15" భారత్ వెర్షన్​ స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా రహస్యంగానే ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ త్వరలోనే దీనిపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. అయితే చైనాలో విడుదల చేసిన ఈ ఫోన్​లో ఎలాంటి ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను అందించారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చైనాలో iQOO 15 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ "ఐకూ 15" చైనీస్ వేరియంట్ 2K (1,440 × 3,168 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్‌తో 6.85-అంగుళాల Samsung M14 AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 508 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 3nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది Adreno 840 GPUతో వస్తుంది. ఈ ఐకూ అప్​కమింగ్ ఫోన్ 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

ఇక ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే "ఐకూ 15" ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 100x డిజిటల్ జూమ్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్‌ల కోసం ఇందులో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరా అందించారు. ఈ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 100W వైర్డు, 40W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు​ సపోర్ట్​ ఇస్తుంది. ఈ "ఐకూ 15" ఫోన్ 163.65×76.80×8.10mm కొలతలతో దాదాపు 221g బరువును కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పనిచేస్తుంది.

