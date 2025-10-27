నవంబర్లోనే "ఐకూ 15" లాంఛ్- కొత్త డైనమిక్ గ్లో UI డిజైన్తో వస్తోంది!
"ఐకూ 15" టీజర్ రిలీజ్- లాంఛ్ డేట్ ఎప్పుడో తెలుసా?
Published : October 27, 2025 at 10:44 AM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లోకి "ఐకూ 15" స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఈ మేరకు కంపెనీ అధికారి ఒకరు తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ ఫోన్ను ఇప్పటికే చైనాలో విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా రిలీజ్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఇది భారత్లో "ఐకూ 13" మోడల్కు సక్సెసర్గా వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్, సస్పెండెడ్ డెకో డిజైన్, 7,000mAh బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కంపెనీ OriginOS 6 కొత్త డిజైన్ లాంగ్వేజ్ను కూడా టీజ్ చేసింది. ఈ కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డైనమిక్ గ్లో ఫీచర్ను కలిగి ఉంది. ఇది లైట్ గ్లో, స్మూత్ ఎఫెక్ట్లు, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ (UI) కు కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుంది.
iQOO 15 లాంఛ్?: ఐకూ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ నిపున్ మార్య 'X' (గతంలో ట్విటర్)లో షేర్ చేసిన ఒక పోస్ట్లో "Guess the Launch Date" అని పేర్కొంటూ భారత్లో "iQOO 15" లాంఛ్ తేదీని గెస్ చేయండి అంటూ వినియోగదారులను కోరారు. దీనికి కింది భాగంలో స్పిన్వీల్ ఉంది. అందులో తేదీ మారుతూ ఉంది. కానీ నెల మాత్రం "11"గా పేర్కొన్నారు. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఈ ఫోన్ను నవంబర్ నెలలో లాంఛ్ చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. కానీ కచ్చితమైన తేదీని మాత్రం ఇంకా నిర్ధారించలేదు. అయితే వీడియో చివరిలో ఈ స్పిన్వీల్ "27"వ తేదీ దగ్గర ఆగింది. అంటే ఈ ఫోన్ను నవంబర్ 27న లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
Drop your guesses! 👇🏻#BeTheGOAT #iQOO15 pic.twitter.com/wxnvaxYNII— Nipun Marya (@nipunmarya) October 26, 2025
నిపున్ మార్య మరో పోస్ట్లో "OriginOS 6" కొత్త డిజైన్ లాంగ్వేజ్- ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మరింత సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు. దీన్ని అప్కమింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో అందించనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఇది డైనమిక్ గ్లో, హోమ్ పేజీ రీడిజైన్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, లాక్ స్క్రీన్, యాప్లను కలిగి ఉంటుంది.
Meet the Dynamic Glow: stunning lights, smooth effects, and a sleek new feel. #OriginOS6 #iQOO pic.twitter.com/13Q4T5I9i3— Nipun Marya (@nipunmarya) October 26, 2025
ఈ UI ఇప్పటికే చైనాలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది యాపిల్ కొత్త లిక్విడ్ గ్లాస్ డిజైన్ను పోలి ఉంటుంది. వంపుతిరిగిన అంచులతో వృత్తాకార యాప్ చిహ్నాలు, విడ్జెట్లు ఉన్నాయి. ఈ OSలో రియల్-టైమ్ బ్లర్ అప్గ్రేడ్, ప్రోగ్రెసివ్ బ్లర్, స్టాక్డ్ నోటిఫికేషన్లు ఉన్నాయి.
వీటితోపాటు ఇందులో యాపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన కొత్త అటామిక్ ఐలాండ్ ఫీచర్ ఉంది. ఇది వినియోగదారులకు రియల్-టైమ్లో అలర్ట్లను అందిస్తుంది. స్టాప్వాచ్ను స్టాప్-స్టార్ట్ చేయడానికి, మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ను నియంత్రించడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.
ఇకపోతే "ఐకూ 15" భారత్ వెర్షన్ స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా రహస్యంగానే ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ త్వరలోనే దీనిపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. అయితే చైనాలో విడుదల చేసిన ఈ ఫోన్లో ఎలాంటి ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను అందించారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చైనాలో iQOO 15 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ "ఐకూ 15" చైనీస్ వేరియంట్ 2K (1,440 × 3,168 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్తో 6.85-అంగుళాల Samsung M14 AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 508 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 3nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది Adreno 840 GPUతో వస్తుంది. ఈ ఐకూ అప్కమింగ్ ఫోన్ 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
ఇక ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే "ఐకూ 15" ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 100x డిజిటల్ జూమ్తో 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం ఇందులో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరా అందించారు. ఈ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 100W వైర్డు, 40W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఈ "ఐకూ 15" ఫోన్ 163.65×76.80×8.10mm కొలతలతో దాదాపు 221g బరువును కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.