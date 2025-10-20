పండక్కి కొత్త కారు కొనాలా?- హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్తో లభించే ఈ టాప్ మోడల్స్పై ఓ లుక్కేయండి!
Published : October 20, 2025 at 3:18 PM IST
Hyderabad: ఏ కొత్త డ్రైవర్ అయినా తమ కారు కొండలు, వాలుపై ఆగిన సమయాల్లో అత్యంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటాడు. దీన్ని ఎదుర్కొనేందుకు తయారీ సంస్థలు తమ కార్లలో హిల్-హోల్డ్ ఫీచర్ను అందిస్తున్నాయి. ఇది ఒక డ్రైవర్-సహాయక వ్యవస్థ. ఇది కొండ లేదా వాలుపై బ్రేక్ వేసిన సమయంలో కారు వెనక్కి దొర్లకుండా కొన్ని సెకన్ల పాటు ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్లను అప్లై చేస్తుంది. దీని వలన డ్రైవర్ బ్రేక్ నుంచి యాక్సిలరేటర్ వైపు పాదాలను తరలించడానికి సమయం లభిస్తుంది.
అంటే ఇది మీరు కారును వేగవంతం చేయడానికి మీ పాదాలను తీసివేసినప్పటికీ కొన్ని సెకన్ల పాటు బ్రేక్లను పట్టుకుంటుంది. తద్వారా కొండపై కారును సులభంగా ముందుకు నడపవచ్చు. కార్లలో లభించే హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్ అనే ఈ ఫీచర్ చాలా ప్రజాదరణ పొందింది. ఇప్పుడు ఇది ఎంట్రీ-లెవల్ కార్లలో కూడా లభిస్తోంది. ఈ పండుగ సీజన్లో మీరు హిల్-హోల్డ్ ఫీచర్తో వచ్చే కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే మార్కెట్లో లభించే టాప్ మోడల్స్ మీకోసం. అది కూడా తక్కువ ధరలో లభించే మోడల్స్ వివరాలు ఇవే!
5. Maruti Suzuki Wagon R: ఇది ఈ జాబితాలో హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్ను అందించే మొదటి కారు. ఈ కారు ధర రూ. 6 లక్షల లోపే ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ దీని వన్-ఓవర్-బేస్ VXi ట్రిమ్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (AMT) కలిగి ఉంది. ఈ ట్రిమ్ ధర రూ. 5.97 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
సేమ్ గేర్బాక్స్తో కూడిన ZXi, ZXi+ ట్రిమ్లు కూడా ఈ ఫీచర్తో వస్తాయి. అయితే మాన్యువల్ వేరియంట్లు ఈ ఫీచర్ను అందించవు. వ్యాగన్ R ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో 68 bhp ఉత్పత్తి చేసే 1.0-లీటర్, సహజంగా ఆశించిన పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. అదనంగా 90 bhp ఉత్పత్తి చేసే 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కూడా దీనిలో అందుబాటులో ఉంది.
4. Tata Tiago:
స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత సరసమైన హ్యాచ్బ్యాక్ ఇది. దీని మిడ్-స్పెక్ XT ట్రిమ్లో హిల్ హోల్డ్ లభిస్తుంది. ఈ ట్రిమ్ ధర రూ. 5.81 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అయితే ఈ జాబితాలోని ఇతర మోడళ్ల మాదిరిగా కాకుండా ఈ ఫీచర్ మాన్యువల్ (CNG ట్రిమ్తో సహా), AMT ఎంపికలతో లభిస్తుంది. టాటా టియాగో 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఇది 85 bhp, 113 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
3. Maruti Suzuki Celerio: ఈ జాబితాలో మూడవ పేరు మారుతి సెలెరియో. ఇది దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి నుంచి వచ్చిన బడ్జెట్ హ్యాచ్బ్యాక్. ఈ కారు రూ. 5 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు అమ్ముడవుతోంది. ఇది హిల్-హోల్డ్ ఫంక్షన్ను కలిగి ఉంది. మారుతి వ్యాగన్ R మాదిరిగానే ఇదీ AMT గేర్బాక్స్తో మాత్రమే వస్తుంది.
ఈ కారు హై-స్పెక్ VXi AMT ట్రిమ్ నుంచి అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ. 5.61 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). మారుతి సెలెరియో 1-లీటర్, 3-సిలిండర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 69 bhp, 91 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
2. Renault Kwid: ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన రెండవ అత్యంత సరసమైన కారు. దీని బేస్ వేరియంట్ పైన ఉన్న ఎవల్యూషన్ ట్రిమ్ AMT ఎంపికతో హిల్-హోల్డ్ ఫీచర్ను అందిస్తుంది. పర్యవసానంగా రెనాల్ట్ క్విడ్ భద్రతా ఫీచర్ రూ. 5 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ రెనాల్ట్ హ్యాచ్బ్యాక్ 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో 68 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, AMT ఎంపికలతో లభిస్తుంది. అయితే ముందు చెప్పినట్లుగా మాన్యువల్ ఎంపికలు హిల్-హోల్డ్ ఫీచర్ను అందించవు.
1. Maruti Suzuki S-Presso: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో నుంచి వచ్చిన ఈ ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ కారును రూ. 3.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇది కంపెనీ నుంచి వచ్చిన అత్యంత సరసమైన కారు.
కంపెనీ దీని టాప్-స్పెక్ VXi(O) AMT వేరియంట్తో హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్ను అందిస్తుంది. ఈ ట్రిమ్ ధర రూ. 4.75 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇది ఈ జాబితాలో అత్యంత సరసమైన కారుగా నిలిచింది. మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో.. సెలెరియో మాదిరిగానే 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 68 bhpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.