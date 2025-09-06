భారత మార్కెట్లో విన్ఫాస్ట్ "VF 6", "VF 7" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 6, 2025 at 4:44 PM IST
VinFast VF6 and VF7 Launched: వియత్నామీస్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ విన్ఫాస్ట్ అధికారికంగా భారతదేశంలోకి అరంగేట్రం చేసింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తన విన్ఫాస్ట్ VF6, VF7 అనే రెండు ఎలక్ట్రిక్ SUVలను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇవి కంపెనీ భారత్కు ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత తొలుత వచ్చిన కంపెనీ మోడల్స్.
కంపెనీ ఇటీవలే గుజరాత్లోని సూరత్లో తన మొదటి షోరూమ్ను ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత అంటే జులై 15వ తేదీన VF6, VF7 బుకింగ్లను ప్రారంభించగా ఇప్పుడు లాంఛ్ చేసింది. ఈ రెండు కార్లు పర్యావరణ అనుకూలమైనవి, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో భారతీయ వినియోగదారులకు సరసమైన ధరకు ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందిస్తున్నాయి.
ధరల వివరాలు: విన్ఫాస్ట్ "VF6" ధర రూ. 16.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, VF7 ధర రూ. 20.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ కార్లు భారత మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో కొత్త ఎంపికలను అందిస్తాయి.
విన్ఫాస్ట్ VF6 బ్యాటరీ కెపాసిటీ: విన్ఫాస్ట్ "VF6" 59.6 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ (FWD) సిస్టమ్తో వస్తుంది. ఈ కారు ఎర్త్, విండ్, విండ్ ఇన్ఫినిటీ అనే మూడు ట్రిమ్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. దీని ఎర్త్ వేరియంట్ 174.3 hp పవర్, 250 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే విండ్ వేరియంట్ 201 hp పవర్, 310 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. "VF6" ఎర్త్ 468km ARAI సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను కలిగి ఉండగా, విండ్ వేరియంట్ 463km రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఈ కారణంగా ఇది సుదూర ప్రయాణానికి గ్రేట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
విన్ఫాస్ట్ VF7 బ్యాటరీ కెపాసిటీ: విన్ఫాస్ట్ "VF7" 59.6 kWh, 70.8 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ఎంపికలతో లభిస్తుంది. ఇక వేరియంట్ల విషయానికి వస్తే ఇది ఎర్త్, విండ్, విండ్ ఇన్ఫినిటీ స్కై, స్కై ఇన్ఫినిటీ అనే ఐదు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. "VF7" విండ్ వేరియంట్ 59.6 kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 174.3 hp పవర్, 250 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. "VF7" ఎర్త్ వేరియంట్ 70.8 kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 201 hp పవర్, 310 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. అదనంగా స్కై, స్కై ఇన్ఫినిటీ వేరియంట్లు 70.8 kWh బ్యాటరీతో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) సిస్టమ్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఇది వరుసగా 348 hp, 500 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ హై-లెవల్ పెర్ఫార్మెన్స్ "VF7"ను ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUV సెగ్మెంట్లో నిలిపింది.
విన్ఫాస్ట్ VF6, VF7 ఫీచర్లు: "VF6" ఆల్-LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్లు, ఆటో లెవలింగ్, అకౌస్టిక్ విండ్షీల్డ్, గ్లాస్ రూఫ్, రివర్స్ లింక్ ORVM, కీలెస్ ఎంట్రీ అండ్ గో వంటి ఫీచర్లతో వస్తుంది. భద్రత కోసం ఇందులో ABS, EBD, TCS, HSA, డిస్క్ బ్రేక్లు, 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీల SVM, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, మల్టిపుల్ డ్రైవ్, రీజియన్ మోడ్స్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయి.
ఇక "VF7" విషయానికి ఇది "VF6"లో ఉన్నవాటితో పాటు కొన్ని అదనపు ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. అవి హీటెడ్ అండ్ ఆటో-డిమ్మింగ్ ORVM, మెమరీ ఫంక్షన్, కలర్డ్ HUD ప్రొజెక్షన్, సిగ్నేచర్ లైట్లు (ఫ్రంట్ అండ్ రియర్), ఇతర డివైజ్లను ఛార్జ్ చేసేందుకు ఉపయోగపడే C-టైప్ 90W USB పోర్ట్.
వేరియంట్ల వారీగా వీటి ధరలు:
1. విన్ఫాస్ట్ VF6:
- ఎర్త్: రూ. 16.49 లక్షలు
- విండ్: రూ. 17.79 లక్షలు
- విండ్ ఇన్ఫినిటీ: రూ. 18.29 లక్షలు
|ట్రిమ్ ఆప్షన్లు
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు
|బ్యాటరీ
|ఇంటీరియర్ కలర్
|డ్రైవ్ట్రెయిన్
|VF6 ఎర్త్
|రూ. 16,49,000
|59.6 kWh
|బ్లాక్
|FWD
|VF6 విండ్
|రూ. 17,79,000
|59.6 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FWD
|VF6 విండ్ ఇన్ఫినిటీ
|రూ. 18,29,000
|59.6 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FW
2. విన్ఫాస్ట్ VF7:
ఎర్త్: రూ. 20.89 లక్షలు
విండ్: రూ. 23.49 లక్షలు
విండ్ ఇన్ఫినిటీ: రూ. 23.99 లక్షలు
స్కై: రూ. 24.99 లక్షలు
స్కై ఇన్ఫినిటీ: రూ. 25.49 లక్షలు
|ట్రిమ్ ఆప్షన్లు
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు
|బ్యాటరీ
|ఇంటీరియర్ కలర్
|డ్రైవ్ట్రెయిన్
|VF7 ఎర్త్
|రూ. 20,89,000
|59.6 kWh
|బ్లాక్
|FWD
|VF7 విండ్
|రూ. 23,49,000
|70.8 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FWD
|VF7 విండ్ ఇన్ఫినిటీ
|రూ. 23,99,000
|70.8 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FWD
|VF7 స్కై
|రూ. 24,99,000
|70.8 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|FWD
|VF7 స్కై ఇన్ఫినిటీ
|రూ. 25,49,000
|70.8 kWh
|మోకా బ్రౌన్
|AWD