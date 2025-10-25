ETV Bharat / technology

క్వాల్కమ్ నుంచి కొత్త చిప్​- మిండ్​-రేంజ్​ ఫోన్లలో కూడా 200MP కెమెరా, 144Hz డిస్‌ప్లే!

"స్నాప్​డ్రాగన్​ 6s జెన్ 4" లాంఛ్- ఈ చిప్​సెట్​తో వచ్చే స్మార్ట్​ఫోన్లు ఇవే!

Qualcomm's Snapdragon 6s Gen 4 chip comes with 4nm process, 200MP camera support and Snapdragon Elite Gaming features.
Qualcomm's Snapdragon 6s Gen 4 chip comes with 4nm process, 200MP camera support and Snapdragon Elite Gaming features. (Photo credit: Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 2:45 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ చిప్​సెట్ తయారీ సంస్థ క్వాల్కమ్ "స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s జెన్ 4" అనే కొత్త చిప్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇది మిడ్​-రేంజ్ స్మార్ట్​ఫోన్​లలో కూడా ఫ్లాగ్​షిప్ రేంజ్ పెర్ఫార్మెన్స్​ను అందిస్తుంది. ఈ చిప్ గతేడాది ప్రారంభించిన స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s జెన్ 3కి సక్సెసర్​. అయితే ఈసారి కంపెనీ ఈ చిప్​కు గణనీయమైన అప్‌గ్రేడ్ చేసింది. ముఖ్యంగా ఇందులో 4nm ప్రాసెస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించింది.

బ్లాగ్ పోస్ట్ ద్వారా కొత్త చిప్‌ను ప్రకటిస్తూ ఇది వినియోగదారులకు పనితీరు, గ్రాఫిక్స్ రెండింటిలోనూ గణనీయమైన అప్​గ్రేడ్​ను అందిస్తుందని క్వాల్కమ్​ పేర్కొంది. కంపెనీ ప్రకారం ఈ కొత్త చిప్‌లోని CPU 36% వరకు, GPU 59% వరకు వేగంగా ఉంటుంది. తద్వారా ఇది వినియోగదారులకు స్మూత్​ గేమింగ్, హై-ఎండ్ వినియోగాన్ని అందిస్తుందని చెబుతోంది.

గేమింగ్, కెమెరా ప్రియుల కోసం ప్రత్యేక ఫీచర్లు: స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 4 కూడా స్నాప్‌డ్రాగన్ ఎలైట్ గేమింగ్ ఫీచర్‌లతో వస్తుంది. ఇది వేరియబుల్ రేట్ షేడింగ్, గేమ్ క్విక్ టచ్ వంటి ఫీచర్‌లను అందిస్తుంది. దీనర్థం గేమ్స్ ఆడుతున్న సమయంలో మెరుగైన టచ్ రెస్పాన్స్, స్మూత్ గ్రాఫిక్స్, హై- ఫ్రేమ్ రేట్లు (FPS) పొందుతారు. మీరు ఈ చిప్‌సెట్‌తో కూడిన ఫోన్‌లలో BGMI, COD మొబైల్ లేదా ఆస్ఫాల్ట్ వంటి గేమ్‌లను ఆడితే ఇది మీ గేమింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను వేరే లెవెల్​కి తీసుకెళ్తుంది.

Qualcomm has launched the Snapdragon 6s Gen 4, which will deliver flagship-level performance even in a mid-range smartphone.
Qualcomm has launched the Snapdragon 6s Gen 4, which will deliver flagship-level performance even in a mid-range smartphone. (Photo credit: Qualcomm)

ఈ చిప్ గేమింగ్, కెమెరా ప్రియుల కోసం అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను అందిస్తుంది. వాటి జాబితా మీకోసం!

  • దీనిలో అందించిన క్వాల్కమ్ స్పెక్ట్రా ఇమేజ్ సెన్సార్ ప్రాసెసర్ (ISP) డ్యూయల్ 12-బిట్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్‌తో వస్తుంది.
  • 200MP వరకు ఫొటో క్యాప్చర్ సామర్థ్యం
  • 32MP సింగిల్ కెమెరా లేదా ZSL మద్దతుతో 16+16MP డ్యూయల్ కెమెరా
  • 720p @240fps స్లో-మో వీడియోతో సహా 2K HDR వీడియో రికార్డింగ్
  • తక్కువ కాంతిలో మెరుగైన ఫొటోల కోసం హార్డ్‌వేర్ ఆధారిత మల్టీ-ఫ్రేమ్ నాయిస్ రిడక్షన్ (MFNR)

'స్నాప్​డ్రాగన్ 6s జెన్ 4' కీలక ఫీచర్లు:

FeatureDetails
Processor4nm (TSMC) process technology
CPUStructure 4x A720 Performance Core (up to 2.4GHz) + 4x A520 Efficiency Core (up to 1.8GHz)
GPUQualcomm Adreno GPU (up to 59% faster graphics)
DisplayFHD+ support @144Hz refresh rate
Camera supportUp to 200MP photo capture, 2K HDR video recording
NetworkSnapdragon 5G Modem (mmWave + Sub-6GHz)
Download speed5G download speed up to 2.9Gbps
AudioQualcomm Aqstic Audio Codec + Snapdragon Sound Support
ChargingQualcomm Quick Charge 4+
MemoryLPDDR5x (3200 MHz) and LPDDR4x (2100 MHz) support
ConnectivityWi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Dual BT Antennas
GPS systemGlobal GNSS support including NavIC
StorageUFS 3.1 support
PortUSB-C 3.1

పెర్ఫార్మెన్స్: ఈ చిప్‌సెట్​తో వచ్చే ఫోన్‌ల పనితీరును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే 4nm నోడ్ దీన్ని శక్తివంతమైనదిగా మాత్రమే కాకుండా బ్యాటరీ-ఎఫిషియంట్​గా కూడా చేస్తుంది. అంటే ఈ చిప్ ఉన్న ఫోన్‌లు వినియోగదారులకు మంచి పనితీరుతో పాటు ఎక్కువ కాలం ఉండే పెద్ద బ్యాటరీనీ అందిస్తాయి.

కనెక్టివిటీ: ఈ చిప్‌సెట్ ఉన్న ఫోన్‌లలో Wi-Fi 6E, బ్లూటూత్ 5.4, డ్యూయల్ బ్లూటూత్ యాంటెన్నాలు వంటి కనెక్టివిటీ ఆప్షన్​లు లభిస్తాయి. ఇది భారతదేశంలో స్థాన కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరిచే NavIC, Galileo, Glonass, BeiDou వంటి GPS వ్యవస్థలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

ఈ కొత్త చిప్​తో రాబోయే ఫోన్లు?: క్వాల్కమ్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త చిప్‌సెట్​తో వచ్చే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల బ్రాండ్ పేర్లు ఇంకా కన్ఫార్మ్ కాలేదు. కానీ Xiaomi, OPPO, Samsungతో పాటు Motorola (moto) కూడా ఈ చిప్‌సెట్‌తో ఫోన్‌లను లాంఛ్ చేయవచ్చని భావిస్తున్నారు. అంటే కొన్ని నెలల్లో మనం మిడ్​-రేంజ్ విభాగంలో ఫ్లాగ్‌షిప్ లాంటి పనితీరు కలిగిన ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేసే అవకాశం పొందొచ్చు.

