ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకూ 'Sora' వస్తోంది!- పండగ చేస్కోండిక!!

ఓపెన్​ఏఐ సోరా యాప్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

OpenAI's Sora App is coming soon to Android too, in which users will be able to create and share their own AI videos.
OpenAI's Sora App is coming soon to Android too, in which users will be able to create and share their own AI videos. (Photo Credit- OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: ప్రస్తుతం ఏఐ వీడియోల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. నెట్టింట ఎక్కడ చూసినా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)ను ఉపయోగించి క్రియేట్ చేసిన వీడియోలే దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈ ట్రెండ్‌ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఓపెన్​ఏఐ(OpenAI) భారీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అదేంటంటే ఈ అమెరికన్ AI కంపెనీ త్వరలో ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారుల కోసం కూడా తన ప్రసిద్ధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ సోరా యాప్​ (Sora App)ను ప్రారంభిస్తోంది.

ఓపెన్​ఏఐ iOS డివైజ్​ల కోసం ఈ యాప్‌ను ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇది సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లోనూ దీనిని ప్రారంభించాలని వినియోగదారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ అతి త్వరలోనే ఈ యాప్​ను ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ "Sora"తో వినియోగదారులు AI వీడియోలను సృష్టించవచ్చు, వాటిని గ్లోబల్ ఫీడ్‌లో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు— దీనర్థం ఇప్పుడు మీ సృజనాత్మకతకు పరిమితి లేదు.

ఏంటీ సోరా యాప్?: సోరా అనేది ఓపెన్​ఏఐ నుంచి వచ్చిన కొత్త యాప్. ఇది AI-జనరేటెడ్ వీడియోలను క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని అత్యంత స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులోని "AI video featuring you" ఆప్షన్​ను ఉపయోగించి మీరు వీడియోలలో మిమ్మల్ని లేదా ఇతరులను ఫీచర్ చేసుకోవచ్చు. చాట్​జీపీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేకుండా వినియోగదారులు "Sora 2" మోడల్‌ను ప్రయత్నించగల ప్లాట్‌ఫామ్ ఇదే.

OpenAI సోరా అధిపతి బిల్ పీబుల్స్, X (గతంలో ట్విటర్)లో చేసిన పోస్ట్​లో "The Android version of Sora is actually coming soon" (సోరా ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ త్వరలో వస్తుంది)అని పేర్కొన్నారు. ఈ లైన్ ప్రకారం సోరా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ కొన్ని వారాల్లోనే లాంఛ్ కావచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే ఇది ప్రారంభంలో ఆహ్వానం ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండవచ్చు. అంటే iOSలో చేసినట్లుగా యాక్సెస్ పొందడానికి మీకు "Invite Code" అవసరం.

iOSలో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్:

  • 5 రోజుల్లో 1 మిలియన్ డౌన్‌లోడ్‌లు
  • ఉత్తర అమెరికాలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అఖండ స్పందన
  • చాట్​జీపీటీ యాప్ కంటే వేగమైన వృద్ధి

కొత్త ఫీచర్లు, అప్‌డేట్‌లు: ఓపెన్​ఏఐ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్‌కు మాత్రమే కాకుండా, సోరాకు కొన్ని కొత్త ఫీచర్లను జోడిస్తోంది.

FEATURESDetails
Cameo Feature UpdateNow users can make cameo videos of pets, objects or anything (ఇప్పుడు వినియోగదారులు పెంపుడు జంతువులు, వస్తువులు లేదా మరేదైనా కామియో(cameo) వీడియోలను సృష్టించగలరు)
Stitching TooA longer video can be created by combining multiple clips (మల్టిపుల్ క్లిప్‌లను కలపడం ద్వారా లాంగ్​-లెన్త్ వీడియోను సృష్టించవచ్చు)
Community ChannelsNow there is not just one global feed, but separate channels for smaller communities like universities, companies or clubs (ఇప్పుడు కేవలం ఒకే ఒక గ్లోబల్​ ఫీడ్ మాత్రమే​ కాక యూనివర్సిటీలు, కంపెనీలు లేదా క్లబ్‌ల వంటి చిన్న కమ్యూనిటీల కోసం ప్రత్యేక ఛానెల్‌లు ఉన్నాయి)

లాంఛ్ వివరాలు:

  • ఈ యాప్ ప్లే స్టోర్‌లో కనిపించింది (spotted by Android Authority).
  • ప్రస్తుతం ప్రీ-రిజిస్ట్రేషన్ ఎంపిక అందుబాటులో ఉంది.
  • అయితే ఇది భారత్​లో ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు. దీన్ని ప్రస్తుతానికి ఉత్తర అమెరికాలో మాత్రమే తీసుకొచ్చారు.

సోరా యాప్ ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?:

  • ఇది ఎవరైనా AI వీడియోలను సృష్టించడానికి అనుమతిస్తుంది.
  • చాట్​జీపీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేకున్నా కూడా "సోరా 2" మోడల్‌కు యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
  • వినియోగదారులు సోషల్ ఫీడ్‌లో ఇతరుల వీడియోలను చూసే, షేర్ చేసే అవకాశం.
  • ఇప్పుడు రాబోయే అప్డేట్​లతో ఇది "AI సోషల్ వీడియో ప్లాట్‌ఫామ్"గా అవతరించేందుకు చేరువలో ఉంది.

