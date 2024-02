చివరి 3 టెస్టులకు భారత్ టీమ్ అనౌన్స్​- విరాట్ మళ్లీ దూరమే- రాహుల్, జడ్డుకు కండిషన్స్ అప్లై!

India Squad For Last 3 Tests vs England: ఇంగ్లాండ్​తో జరగనున్న ఆఖరి మూడు టెస్టు మ్యాచ్​లకు భారత జట్టును శనివారం బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈ మ్యాచ్​లకు కూడా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ దూరం కానున్నాడు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆటకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్న విరాట్ నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తున్నట్లు బీసీసీఐ తెలిపింది. ఇక స్టార్ ప్లేయర్లు కేఎల్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజాను చివరి మ్యాచ్​లకు ఎంపిక చేసింది. కానీ, వారు గాయాల నుంచి కోలుకొని పూర్తి ఫిట్​నెస్ సాధిస్తేనే బరిలోకి దిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

ఆఖరి 3 టెస్టులకు టీమ్ఇండియా: రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్​), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, శుభమన్ గిల్, కెఎల్ రాహుల్*, రజత్ పటీదార్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ధృవ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్​), కెఎస్ భరత్ (వికెట్ కీపర్), ఆర్ అశ్విన్, రవీంద్ర జడేజా*, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ముకేశ్ కుమార్, ఆకాష్ దీప్.