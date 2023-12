2017ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଏକ ମ୍ୟାଚରେ 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ । Trying to become Sachin ଏପରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ । ଏହା ପରେ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସିକୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ।