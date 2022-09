मुरैना में 3 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने किया जमींदोज

मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सरकार से लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. इसी को लेकर मुरैना जिले में दुष्कर्म की घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार किया. उसके बाद आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है. कई पुलिसकर्मी और प्रशासन के अधिकारी बुलडोजर लेकर दुष्कर्म के आरोपी के घर पर पहुंचे, उसके बाद घर खाली कराकर बुलडोजर से तोड़ दिया. बता दे मंगलवार की बीती रात 3 साल की मासूम बच्ची के साथ 40 साल के युवक ने दुष्कर्म किया था. सैंकड़ों लोगों की भीड़ ने मकान तोड़ने की कार्रवाई को सराहा. लोगों ने कहा कि इससे उन लोगों को सबक मिलेगा.

Ujjain Lumpy virus को लेकर पशुपालन विभाग सतर्क, संभाग स्तर पर जारी हुआ डेटा, चार जिलों में कुल 6 पशुओं की मौत

दुधारू मवेशियों के लिए जान लेवा बीमारी लंपी वायरस का असर मध्यप्रदेश में भी हो रहा है. इसको लेकर सरकार की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है. संभाग स्तर पर डेटा भी जारी हो रहा है. उज्जैन, रतनाम, मंदसौर और नीमच जिलों से अभी तक छह मलेशियों की मृत्यु की जानकारी आ रही है. संक्रमित पशुओं का लगातार डेटा जारी किया जा रहा है. Ujjain lumpy virus 6 animals died four districts

Sagar Crime News चांदी के जेवरात की अंतर्राज्यीय तस्करी में दागदार हुई सागर पुलिस, गृहमंत्री ने लिया संज्ञान

सागर जिले में चांदी की तस्करी को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं. सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने खुरई एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं. वहीं गृहमंत्री ने मामले में संज्ञान लिाय है. बता दें स्पेशल टीम ने व्यापारियों से पैसे लेकर मामला रफा दफा किया था. Inter state silver smuggling in sagar, sagar police take bribe video viral, sagar special team take bribe

Singrauli Nutritional diet: मासूमों के पौष्टिक आहार की चोरी, छापे में 12 बोरी पोषण आहार जब्त, जांच में जुटी पुलिस

मध्यप्रदेश में खाद के साथ साथ बच्चों के पौष्टिक आहार की कालाबाजारी और चोरी थमने का नाम नहीं ले रही. ताजा मामला सिंगरौली से प्रकाश में आया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते छापेमारी में 12 बोरी पोषण आहार जब्त कर लिया गया है. दुकान संचालक को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस गहन छानबीन कर रही है. (Singrauli Nutritional diet Theft)

Gwalior Misbehave with IPS: 10 छात्रों पर FIR दर्ज, पुलिस ने हॉस्टल में मारा छापा, GRMC का मामला

ग्वालियर में बीती रात शराब के नशे में धुत मेडिकल छात्रों द्वारा सीएसपी ऋषिकेश मीना के साथ अभद्रता मामले में पुलिस ने 10 छात्रों पर एफआईआर दर्ज करते हुए धारा 353, 147, 148, 294 तथा 336 के तहत कार्रवाई की है. साथ ही पुलिस ने शराब के नशे में धुत्त मेडिकल छात्रों की कार भी जब्त कर ली है. (Gwalior medical students drinking alcohol) (Gwalior medical students arrested from hostel) (GRMC Medical College junior doctor strike)

MP High Court हाईकोर्ट ने पूछा- जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी आईएफएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं

जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद आईएफएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने प्रिसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि वर्तमान में रायसेन जिले में डीएफओ के पद पर तैनात अजय पांडे को विभागीय जांच में दोषी पाया गया था. इसके बाद भी विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया. High Court angry, No action against IFS, Even found guilty, Guilty in investigation

Indore News अब मुंबई की तर्ज पर रात में भी रोशन होगा इंदौर, 24x7 खुली रहेंगी दुकानें

इंदौर शहर में अब रात में भी दुकानें खुली रहेंगी. आईटी के साथ औद्योगिक व्यावसायिक लॉजिस्टिक गतिविधियां भी रात में भी संचालित होंगी. जिसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं. वहीं प्रशासन द्वारा दी गई सभी गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा.shops will remain open at night in Indore, all shopkeepers required have LOG,Commercial shops in Indore will open at night

MP Cheetah Project कूनो में चीतों ने बढ़ाये जमीनों के दाम, पहुंचे आसमान पर 1 बीघा का रेट 20 लाख रुपए

मध्यप्रदेश श्योपुर के कूनो में जमीनों के दाम आसमान छूने लगे हैं. कूनो पालपुर अभ्यारण में चीतों के आने की खबर से जमीनों के दामों को पंख लग गए हैं. जहां पहले यहां की जमीनों पर कोई फूटी कौड़ी लगाने को तैयार नहीं रहता था. वहीं अब लोग यहां एक बीघे के 20 लाख रुपये तक देने को तैयार हैं. चीतों के आने से यहां ग्रामीणों के जीवन में बहार आ गई है. (MP kuno Cheetah Project)

MP Assembly Session विधानसभा सत्र पर आपत्तिजनक बयान देने पर पूर्व सीएम कमलनाथ को भेजा नोटिस

विधानसभा सत्र को लेकर आगर मालवा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर विधानसभा समिति ने उनको नोटिस भेजा है. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कमलनाथ के इस बयान को आपत्तिजनक बताया है. वहीं, विधानसभा में पीडब्लूडी मंत्री गोपाल भार्गव और संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ के बयान को लेकर आपत्ति जताई है. सदन में नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया.

Bhopal School Child Rape Case तीन साल की बच्ची से रेप के आरोपी बस ड्राइवर के घर पर चला बुलडोजर, परिवार गायब

तीन साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी बस ड्राइवर हनुमंत यादव उर्फ बंटी यादव का मकान नगर निगम ने तोड़ दिया. मकान में रहने वाले उसकी पत्नी व दो बच्चों के साथ माता- पिता अब कहां हैं, यह किसी को भी पता नहीं है. घर में सूखी लकड़ियां रखी हैं, जो चूल्हा जलाने के लिए है. पानी भरने के प्लास्टिक के बर्तन मौजूद हैं. टूटा हुआ घर शायद ही दास्तां कह रहा है और सवाल उठा रहा है कि दोष हनुमंत का था तो सजा उसके परिवार को क्यों. Bhopal School Child Rape, Bulldozer bus driver house, Rape case mp assembly, driver confessed crime