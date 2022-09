सागर। जिले के सर्राफा की चांदी जहां देश भर में मशहूर है. वहीं चांदी की तस्करी के लिए सागर बदनाम भी है, लेकिन इस बार खाकी वर्दी भी चांदी की तस्करी में दागदार हो गई है. दरअसल यूपी-एमपी सीमा पर बने टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. करीब चार दिन पुराने एक घटनाक्रम में पुलिस की स्पेशल टीम की संदिग्ध भूमिका चर्चा में है. आनन फानन में एसपी तरुण नायक ने एसपी स्कवॉड को भंग करने के साथ खुरई एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं. वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में संज्ञान लिया है.Inter state silver smuggling in sagar, sagar police take bribe video viral, sagar special team take bribe

नेशनल हाइवे-44 पर चांदी की जब्ती के लिए पहुंची थी एसपी स्कवॉड: दरअसल एसपी तरुण नायक ने जिले के चुनिंदा पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को चुनकर एसपी स्कवॉड का गठन किया था. इस स्पेशल टीम ने कई गंभीर मामलों में बेहतरीन काम किया, लेकिन चांदी तस्करी में खुद उलझ गई. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना मालथौन थाना इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाई-वे 44 के टोलप्लाजा का है. जहां चार दिन पहले आधी रात को शहर के कुछ पुलिसकर्मी अचानक पहुंच गए. जिनमें शहर के दो थानों प्रभारियों के भी शामिल होने की चर्चा हैं. टोलप्लाजा पर एसपी स्कवॉड ने एक चार पहिया वाहन को रोका और उसकी जांच की.

कार में बैठे सर्राफा व्यापारी ने स्पेशल टीम से की सौदेबाजी: बताया जा रहा है कि ये चार पहिया वाहन दिल्ली-आगरा की तरफ से आ रहा था. जिसमें सागर के तथाकथित सर्राफा व्यवसायी राम स्वरूप, सच्चू, विमल और दीना सवार थे. जांच में इनके पास करीब 2.50 क्विंटल से अधिक चांदी के जेवरात मिले. चर्चा है कि स्पेशल टीम ने सर्राफा व्यापारियों पर दबाव बनाकर मोटी रकम वसूलकर बिना कोई मामला दर्ज कर चलता कर दिया. बताया जा रहा है कि वाहन में विमल नाम का सर्राफा व्यापारी मौजूद था. जो पहले तस्करी के मामले में पकड़ा जा चुका है और उसने स्पेशल टीम से सौदेबाजी कर मामला रफा दफा कर दिया.

मीडिया में उछला मामला तो आनन-फानन में जांच के आदेश: ये मामला तब सुर्खियों में आया, जब मीडिया को भनक लगी और मालथौन थाना से जानकारी मांगी गई. तो मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा. फिर एसपी तरुण नायक ने मामले की जानकारी मिलते ही स्पेशल टीम से पूछताछ की और खुरई एसडीओपी सुमित केरकेट्टा को जांच के लिए सौंप दिया. एसपी ने स्क्वॉड में शामिल सिपाही प्रदीप शर्मा को वापस उसकी मूल पदस्थापना थाना महाराजपुर, आशीष गौतम को भानगढ़, मुकेश को शाहगढ़ और अमित चौबे को खुरई देहात के लिए रवाना कर दिया है. वहीं जांच अधिकारी सुकेरकेट्टा अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के मोबाइल की लोकेशन, सीडीआर और मालथौन चेक पोस्ट के फुटेज की जांच कर रहे हैं.



गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया संज्ञान: वहीं मामला मीडिया में उछलने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया है. उन्होंने तरुण नायक से मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. उम्मीद की जा रही है कि एक-दो दिन में एसडीओपी खुरई मामले की रिपोर्ट सौंप देंगे. (Inter state silver smuggling in sagar) (sagar police take bribe video viral) (sagar special team take bribe)