आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- योगी की राह पर शिवराज! विधानसभा में आज एमपी रिकवरी बिल 2021 पर होगी चर्चा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में (MP Recovery Bill 2021 to be present in Assembly today) सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पेश किया. यूपी में ये कानून लागू है, उसी की तर्ज पर एमपी सरकार ने भी इसे ड्राफ्ट किया है. आज इस पर चर्चा होगी. पढ़ें पूरी खबर.

2- कोरोना ओमीक्रोन वेरिएंट : हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी

देश में ओमीक्रोन की बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- Doctors Strike In MP: एमपी में किसके भरोसे मरीज, कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स

प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है. ऊपर से जूनियर डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी चल रही है. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये हड़ताल भारी पड़ सकती है. जूनियर डॉक्टर्स और प्रबंधन के बीच बातचीत चल रही है. पढ़ें पूरी खबर.

2- मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: OBC आरक्षण पर फैसला आए बगैर जारी नहीं होंगे पंचायत चुनाव के नतीजे, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया नोटिस

एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे घमासान (kamalnath on obc reservation) के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने पर रोक लगा दी है. आयोग ने एक नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ओबीसी आरक्षण पर फैसला आए बगैर चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

3- 100% Vaccination के करीब MP: अब तक 10 करोड़ से ज्यादा डोज लगी, दिसंबर तक कुल 11 करोड़ डोज लगाने का टारगेट

मध्य प्रदेश में 95% से अधिक लोगों ने पहला टीका लगा लिया है. जबकि सेकंड डोज 75% से ज्यादा लोग ले चुके हैं. ऐसे में 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 5.50 करोड़ लोगों को (100% vaccination target sarang bhopal ) वैक्सीन लगानी है.अब तक एमपी में वैक्सीनेशन के 10 करोड़ डोज लग चुके हैं. टारगेट 11 करोड़ डोज लगाने का है. पढ़ें पूरी खबर.

4- साल 2022 में शिवराज सरकार का सबसे बड़ा संकट! क्या कहते हैं सितारे, जानिए ज्योतिषाचार्य से

2022 में भी एमपी की जनता को महंगाई से राहत मिलना मुश्किल है. ये अनुमान लगाया है ज्योतिषाचार्य धर्मेन्द्र शास्त्री ने. उनके मुताबिक नया साल एमपी की अर्थव्यवस्था के लिए काफी उथल पुथल वाला रहेगा. (jyotishi about mp economy in 2022 )सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा. पढ़ें पूरी खबर.

5- 1857 की क्रांति का गवाह है यह चर्च, सिंधिया राजवंश से मिला था अनोखा तोहफा, जानिए खासियत

ग्वालियर में 300 साल पहले बना क्राइस्ट चर्च इतिहास के लम्हों को अपने में समेटे है. (History of Christ Church of Gwalior) 1857 की क्रांति हो या देश की आजादी. सभी का साक्षी है यह चर्च. इस चर्च को सिंधिया राजवंश के राजा माधवराव प्रथम ने खास तोहफा भी दिया था. जिसका स्तेमाल हर साल क्रिसमस के दिन किया जाता है. हर साल देश-विदेश से पर्यटक इस चर्च को देखने आते है. जानिए इस चर्च की खासियत.

6- छिंदवाड़ा में मंदिर के फूलों से धूपबत्ती का होगा निर्माण, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी

छिंदवाड़ा में अब मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से धूपबत्ती बनाने की तैयारियां चल रही है. (incense sticks will be made from temple flowers) नगर निगम ने इसके लिए कुछ मंदिरों को चिन्हित भी किया है. जहां से फूलों को एकत्रित करके स्व सहायता समूह को सौंपा जाएगा. जिसके बाद यह समूह धूपबत्ती बनाएंगे. नगर निगम के इस नवाचार से स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में भी सुधार आएगा. पढ़ें पूरी खबर.

7- शाबाश भारत के शेर! एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाक को 4-3 से धूल चटाई, जीता ब्रॉन्ज

भारत की ओर से सबसे पहले हरमनप्रीत सिंह ने गोल करते हुए भारत का खाता खोला जिसके बाद सुमित, वरुण, आकाशदीप सिंह ने गोल कर भारत की जीत पक्की कर दी. पढ़ें पूरी खबर.

8- BH-Series: सरकार ने पेश की नए वाहनों के लिए BH-सीरीज, जानें किसे होगा फायदा

नए वाहनों-भारत श्रृंखला (BH-सीरीज़) के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया गया है. इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी. पढ़ें पूरी खबर.

9- 2014-19 के बीच DRDO में 58 प्रतिशत निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ : CAG

कैग ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में डीआरडीओ पर तल्ख टिप्पणी की है. इसके अनुसार 2014 से 2019 के बीच डीआरडीओ ने 58 प्रतिशत निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया. पढ़ें पूरी खबर.

10- 'क्या यूएपीए कानून का हो रहा दुरुपयोग', सरकार ने दिया यह जवाब

क्या सरकार यूएपीए कानून का दुरुपयोग कर रही है. इस सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है. गृह राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसा होता तो अदालत इस मामले में लोगों को दोषी नहीं ठहराती. उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में 149 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - समोसा, बिरयानी, पावभाजी या गुलाब जामुन ? जानिये 2021 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर किया

ऐप से खाने-पीने की चीजें ऑर्डर करना अब आम बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा लोग खाने में क्या पसंद करते हैं ? स्विगी की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है. आखिर भारतीयों ने क्या सबसे ज्यादा ऑर्डर किया, जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर

2 - मनी मार्केट में निवेश के हैं कई विकल्प, जानिए अपना पैसा कहां लगाएं ?

मनी मार्केट में फाइनैंशल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी पेचीदगियां और डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए भारी पड़ सकते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं. फाइनैंशियल एक्सपर्ट तुम्मा भारद्वाज के अनुसार, व्यक्तिगत अनुशासन और निवेश करते समय प्राथमिकता से धन बढ़ाने में मदद मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर.

3 - Ola Cab ड्राइवर्स के राइड कैंसिल करने से हैं परेशान ? अब कंपनी ने निकाला ये समाधान

ऐप से कैब करने के बाद ड्राइवर आपसे कुछ जानकारी लेता है और फिर राइड कैंसिल कर देता है. इस समस्या से सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं, ओला कैब्स के कई ग्राहक इससे परेशान हैं और अब कंपनी ने इस समस्या का एक समाधान खोजा है. जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर

KHABAR JARA HAT KE

1 - बिना काम किए ही 5 साल तक उठाता रहा सैलरी, नहीं लगी भनक, कंपनी से भी मिला प्रमोशन

अगर कोई व्यक्ति पांच साल तक एक ही कंपनी में काम करे और सैलरी और प्रमोशन भी मिले, तो जाहिर है, वह एक अच्छा एम्पलॉय माना जाएगा. लेकिन अगर वह काम न करे, कोई तरकीब ढूंढ कर कंपनी को सिर्फ यह बताता रहे कि वह काम कर रहा है, और बदले में वह सैलरी भी उठाता रहे, तो क्या कहेंगे आप. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है. आप भी पढ़ें.

2 -शख्स ने जुगाड़ से बनाई ऐसी जीप कि आनंद महिंद्रा हो गए फैन, एक्सचेंज में बोलेरो का दिया ऑफर

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स एक जीप को किक मारकर स्टार्ट कर रहा है. इस वीडियो ने आनंद महिंद्रा को भी जैसे फैन बना दिया है. उन्होंने इस शख्स को बोलेरो देने की पेशकश की है. पढ़ें पूरी खबर.