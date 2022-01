आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - आज से किशोरों का वैक्सीनेशनः MP में 50 लाख किशोरों को लगाए जाएंगे टीके, स्कूलों में भी लगेगी डोज

Children Vaccination in MP: मध्यप्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को मिशन 15-18 नाम दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एमपी में 50 लाख बच्चों का टीकाकरण होगा. बच्चों के टीकाकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर कमर कस ली है. यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर.

2- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा भारत

बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतकर आत्मविश्वास से भरे भारत के पास दक्षिण अफ्रीका में आज से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम को हराकर पहली बार सीरीज जीतने का मौका है. एक यादगार साल (2021) के अंत के बाद भारत 2022 में भी शानदार शुरुआत करने पर ध्यान दे रहा होगा. पढें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- तीसरी लहर का कहर ! MP में 24 घंटे में कोरोना के 151 नये केस, इंदौर से मिले 80 मरीज

mp corona update: इंदौर कोरोना का हब बनता जा रहा है, बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 80 मामले इंदौर (corona case in indore) से ही सामने आए हैं. वहीं पूरे प्रदेश में 151 नए केस मिले हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 608 हो गया है. यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर.

2- शिवराज ने चेतायाः संकट के मुहाने पर खड़े हैं , थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ेगी भारी, बच्चों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता से लें

मध्यप्रदेश में कोराेना (MP Corona Cases) तेजी से फैल रहा है. इसकी तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार पहली और दूसरी लहर की तुलना में काफी तेज है. बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए. यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर.

3- मध्य प्रदेश में अभिनेता विक्की कौशल के खिलाफ शिकायत दर्ज

साल 2021 के आखिर में विक्की कौशल ने कैटरीना कैफ से शादी की. जिसके बाद अभिनेता ने खूब सुर्खियों बटोरी थीं. वहीं, अब विक्की कौशल के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने एक शिकायत दर्ज की (complaint filed against actor vicky kaushal). अगर विक्की कौशल दोषी पाए जाते हैं, तो उनको जेल भी हो सकती है. (illegal bike number plate case vicky kaushal) पढ़ें पूरी खबर.

4- नेताओं की लापरवाही जनता पर ना पड़ जाए भारी! श्योपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां

श्योपुर। (Sheopur latest news) एक ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण (MP Corona cases) एमपी सरकार सख्ती बरत रही है. दूसरी ओर सत्ता पर काबिज बीजेपी नेता के ही कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन (MP Corona Guidelines) की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. राजनीतिक कार्यक्रम प्रदेश में खुलेआम कोरोना को दावत दे रहे हैं. श्योपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर.

5- नए साल में शिवराज सरकार खरीदेगी 80 करोड़ का आधुनिक विमान, 7 महीने में किराए के प्लेन में खर्च हुए 13 करोड़

शिवराज सरकार नए साल में नया प्लेन खरीदने की तैयारी में है. सरकार 80 करोड़ का अत्याधुनिक जेट प्लेन खरीदने जा रही है. यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर.

6- मंत्री जी को कोरोना का डर नहीं, आगमन पर जुटी भारी भीड़

कोरोना की तीसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नवनियुक्त राज्य मंत्री के के आगमन पर कोरोना नियमों को नजर अंदाज करके जमकर भीड़ जुटाई गई. यहां तक की खुद मंत्री बिना मास्क के नजर आए. यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर.

7- Bhopal Girl Attacked by Street Dogs : राजधानी में कुत्तों का आतंक, 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला

भोपाल के बागसेवनिया की अंजली विहार कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. जहां साल के पहले दिन यानी शनिवार को 5 से 6 आवारा कुत्तों ने चार साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोंचने लगे. तभी वहां पहुंचे एक युवक ने उन कुत्तों से बच्ची का जान बचाई. यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर.

8- दिव्यांग के साथ ट्राइसाइकिल की सवारी, विधायक आशीष शर्मा शर्मा वीडियो वायरल

देवास। सहज,सरल स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले देवास जिले की (mla ahsish sharma riding on tricycle dewas)खातेगांव विधानसभा के विधायक आशीष शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक आशीष शर्मा दिव्यांग के साथ बैटरी वाली ट्राइसिकल की सवारी करते दिखाई दे रहे हैं. यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर.

9- Haridwar dharma sansad hate speech : जांच के लिए पांच सदस्यीय SIT का गठन

हरिद्वार धर्म संसद में कथित भड़काऊ भाषण (Dharma Sansad Hate Speech Case) मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

10- दुनिया में सबसे ऊंची वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा भारत : RBI अधिकारी

आरबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया में सबसे ऊंची (Indian economy to grow highest in the world) रहेगी. उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सरकार द्वारा मजबूती के पथ पर कायम रहने की घोषणा से नियंत्रण और अनुकूलता को लेकर एक अच्छा संकेत मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - Sulli के बाद Bulli Bai, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट

पहले Sulli deal और अब Bulli Bai ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है. इसे लेकर विवाद गहरा गया है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इसकी शिकायत एक महिला पत्रकार ने की थी. इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट किए गए हैं. क्या है पूरा मामला, पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

1 - pm modi on gym equipment : मेरठ में दिखी प्रधानमंत्री की फिटनेस, जिम के उपकरण पर की कसरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरेठ में (PM narendra modi in meerut) प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास (major dhyan chand sports university foundation stone) किया. शिलान्यास कार्यक्रम से पहले पीएम ने प्रदर्शनी में लगे स्पोर्ट्स उपकरणों की जानकारी ली. पीएम मोदी व्यायाम की मशीन पर कसरत करते (pm modi on gym equipment) दिखे. देखें वीडियो.