भोपाल। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार पहली और दूसरी के मुकाबले काफी तेज है. मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 151 नए मामले सामने आए हैं. जिनमें सबसे अधिक 80 केस इंदौर से मिले हैं.

कल से बच्चों का वैक्सीनेशनः MP में 50 लाख को लगाए जाएंगे टीके, स्कूलों भी लगेगी डोज

इंदौर में कोरोना ब्लास्ट (Corona Blast in Indore)

इंदौर में रविवार (corona case in indore) को 80 नए मरीज सामने आए. एक्टिव केस की संख्या 349 तक जा पहुंची है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 6913 सैंपल की जांच में 80 नए संक्रमित सामने आये हैं. इलाज के बाद 14 संक्रमितों को शनिवार को स्वस्थ करार दिया गया. बता दें कि जिले में अब तक कुल 31,43,584 नागरिकों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 1,53,871 मरीज सामने आ चुके हैं. जबकि 1,52,127 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 1395 दर्ज की गयी है. बता दें कि इंदौर में ओमीक्रोन के मामले सबसे पहले सामने आए थे. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 9 लोगों में कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रोन (Omicron variant in MP) मिल चुका है.

एमपी में 24 घंटे में 151 नये केस (MP Corona update)

एमपी कोरोना हेल्थ बुलेटिन 2021 के मुताबिक, पिछले 24 घंटे की तो एमपी में कुल 151 नए कोरोना (corona case in mp) मरीज सामने आए हैं. इनमें सबसे अधिक इंदौर से 80 मामले सामने आएं, वहीं राजधानी भोपाल से 42 कोरोना पॉजिटिव (new corona positive in bhopal) मिले हैं. जबकि ग्वालियर में 6 केस, खरगौन और सागर से 5-5 मामले सहित पूरे प्रदेश में 151 नए संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 608 हो गई है.

24 घंटे में 40 लोग हुए डिस्चार्ज

मध्य प्रदेश में जहां पिछले 24 घंटें में 151 नए केस सामने आएं, वहीं कुल 40 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं. रविवार को कुल 8916 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई. अब तक प्रदेश में कुल 102454576 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. जबकि राज्य में अब तक कुल सैंपलों 2,38,13,975 की कोविड जांच हुई है. अब तक कुल 7,94,240 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं. जिनमें से 7,83,099 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि प्रदेश के 10,533 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है. प्रदेश का पॉजीटिविटी रेट 0.24 प्रतिशत है.