सोलन में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी के मकान में तोड़फोड़, पुलिस कर रही जांच

प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी के मकान में तोडफोड़ की शिकायत सोलन पुलिस को की गई है. पुलिस को शिकायत अनीस विला की देखभाल करने वाले राजेश त्रिपाठी ने की है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. (Famous writer Salman Rushdie house in Solan)

करसोग में खाई में गिरी कार, 2 की मौत एक घायल

मंडी के करसोग में सड़क हादसा पेश आया है. यहां पर एक ऑल्टो कार बुधवार देर रात शाना लच्छाधार लिंक रोड पर करीब 500 मीटर खाई में गिर गई. दो लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई वहीं, एक घायल है. (Road Accident in karsog) (Two died and one injured in karsog Accident) (Car fell into a gorge in karsog)

हिमाचल में 2086 गांवों में BSNL सिग्नल नहीं, 650 जगह लगेंगे टावर

हिमाचल में 2086 गांवों में बीएसएनएल का सिग्नल नहीं है. करीब 650 गांवों को चिन्हित किया गया है. जहां टावर लगाकर लोगों को सुविधा दी जाएगी. (BSNL installing towers in himachal) (BSNL will provide good facilities in Himachal) (BSNL in Himachal)

सरकार के दावों पर सवाल! सड़क सुविधा से वंचित चंबा की कल्हेल और भावला पंचायत

चंबा जिले की ग्राम पंचायत कल्हेल और ग्राम पंचायत भावला के लोग आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं. दरअसल ये दोनों पंचायतें सड़क सुविधा से आज भी वंचित है. जिस कारण इन्हें बहुत परेशानी का (lack of road facilities in Chamba) सामना करना पड़ता है.

करसोग में बूढ़ी दिवाली: सुख - समृद्धि के लिए मशालें जलाकर लोगों ने की गांव की परिक्रमा

करसोग में बुधवार को बूढ़ी दिवाली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. देव परंपरा व पौराणिक मान्यता के अनुसार मशालें जलाई गई और गांव की परिक्रमा की गई. इस दौरान लोगों ने गांव में खुशहाली और शांति बनाए रखने की कामना की. (Budhi Diwali celebrate in karsog) (Karsog budhi diwali) (Mashaal lit in Karsog budhi diwali)

श्री चामुंडा मंदिर में शुरू होगी नौका विहार, भागसूनाग में बनेगा लंगर भवन

श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में नौका विहार शुरू होगी. वहीं, भागसूनाग मंदिर में लंगर भवन का निर्माण किया जाएगा. दोनों कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद शुरू होगी. (boating will start in shri chamunda temple)

पांवटा साहिब में 39 बुलेट राजाओं पर चला पुलिस का डंडा, फैला रहे थे ध्वनि प्रदूषण

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में पुलिस द्वारा लगातार बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को पुलिस ने पांवटा साहिब में 39 बुलेट राजाओं को पकड़ा और उनके चालान किए गए. (Police cut Challan of bullets in Sirmaur) (Police cut Challan of motorcycle in Sirmaur)

पहाड़ की सियासत में परिवारवाद, क्या इस बार विधानसभा में होगा नेताओं के परिजनों का बोलबाला

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल जाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी. वहीं, हिमाचल की राजनीति में फिर से लोगों की नजरें नेताओं के परिजनों की हार-जीत पर लगी हैं. यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस बार भी विधानसभा में नेताओं के परिजनों का बोलबाला रहेगा. पढ़ें पूरी खबर... (Familyism in Himachal politics ) (Himachal Pradesh poll result)

दुकानों के निर्माण में हो रहा था सरकारी सीमेंट का इस्तेमाल, पुलिस ने किया पर्दाफाश

नाहन में पुलिस और अन्वेषण शाखा की टीम ने कोलर में निजी दुकानों के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे सरकारी सीमेंट के मामले का पर्दाफाश किया है. मौके पर मौजूद भरत भूषण ने पुलिस को बताया कि सीमेंट बैगों को इसके द्वारा विक्रम बाग के किसी ठेकेदार से खरीदा गया है.

सिरमौर के प्रशासनिक अधिकारियों ने देश की पहली 'जनगणना गैलरी एवं सूचना कियोस्क' का किया दौरा

चंडीगढ़ स्थित जनगणना निदेशालय में बनाई गई जनगणना गैलरी का सिरमौर जिले के उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम, अतिरिक्त उपायुक्त मनेश यादव एवं सिरमौर जिला के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया. (country first census gallery in chandigarh)

