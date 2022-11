करसोग/मंडी- जिला मंडी के करसोग में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. यहां पर गाड़ी में सवार तीन में से दो व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक उपमंडल के अंतर्गत उप तहसील पांगना के समीप बुधवार की देर रात शाना लच्छाधार लिंक रोड पर ऑल्टो कार HP30 4383 करीब 500 मीटर खाई में गिर गई. (Road Accident in karsog) (Two died and one injured in karsog Accident) (Car fell into a gorge in karsog)

गाड़ी में तीन व्यक्ति सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए. गाड़ी से बाहर निकालने पर घायलों को सिविल अस्पताल करसोग लाया गया, लेकिन इस बीच रास्ते में ही दो लोगों ने दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान चनहला के निवासी संतराम (38) वर्ष और शाना गांव के जयंती (40) वर्ष के रूप में हुई है. वहीं, तीसरा व्यक्ति करशाल के निवासी नंदलाल गंभीर रूप से घायल हैं. जिसे उपचार के लिए शिमला स्थिति आईजीएमसी रेफर किया गया है.

पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. डीएसपी गीतांजलि ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है. एक व्यक्ति को काफी चोटें आई है. जिसे उपचार के लिए आईजीएमसी रेफर किया गया है. उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम को स्पॉट पर भेजा गया. इस मामले पर कार्रवाई जारी है.

