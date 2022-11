रामपुर: हिमाचल प्रदेश में बीएसएनएल केंद्र सरकार की सहायता से बेहतरीन सुविधाएं उपभोक्ताओं को मुहैया कराएगा. रामपुर में प्रेस वार्ता के दौरान सीजीएम बीएसएनएल हिमाचल जेएसएस सोहता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी 2086 ऐसे गांव हैं जहां, सिग्नल नहीं है. ऐसे गांव को सिग्नल से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करेगी. जिसके माध्यम से इन गांव में टावर स्थापित किए जाएंगे. (BSNL installing towers in himachal) (BSNL will provide good facilities in Himachal) (BSNL in Himachal)

650 गावों को चिन्हित किया गया: उन्होंने बताया कि इसको लेकर करीब 650 गांवों को चिन्हित किया गया है. जहां पर टावर स्थापित किए जाएंगे और उपभोक्ताओं को 4G सिग्नल की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी. इस दौरान सीजीएम ने बताया कि करीब 700 ऐसे गांव हैं जहां पर आबादी नाममात्र है. उन्होंने बताया कि 650 करीब गांवों में जल्द सिग्नल सुविधा लाने के लिए टावर लगाने का कार्य शुरू होगा.. इसको लेकर सर्वे हो चुका और अब जगह का चयन किया जाएगा. जिसके लिए टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं.

एक टावर पर 33 लाख का बजट: जेएसएस सोहता ने बताया कि जहां पर एक टावर स्थापित किया जाएगा वहां पर एक करोड़ 33 लाख रुपए का बजट उस पर खर्च किया जाएगा, ताकि लोगों को 4G की सीधी सुविधा सही तरह से मिल सके. इस दौरान उन्होंने बताया रामपुर कुमारसेन व आसपास के क्षेत्र में भी लोगों को 4G की सुविधा दी जाएगी. वहीं, उन्होंने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर कई जगहों पर नष्ट हो चुकी है, जिसे अब फिर से बीछाने पर कार्य किया जाएगा और हर गांव को उससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

20 हजार 852 गांव जुड़ेंगे फाइबर से: उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 20 हजार 852 गांवों को फाइबर से जोड़ा जाएगा. अभी तक हिमाचल प्रदेश में 250 गांव ही फाइबर से जुड़े हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है कि प्रदेश के हर पंचायत के गांव इससे जुड़ें. सीजीएम ने बताया कि उन्होंने अपने स्टाफ को भी आधुनिक इक्विपमेंट के साथ-साथ ट्रेनिंग दी है, ताकि जो स्टाफ कार्यरत है वह और भी बेहतर कार्य कर सकें.

बागवानों के लिए भी बेहतर सुविधा देने की योजना: इस दौरान सीजीएम जेएसएस सोहता ने बताया बागवानों के लिए भी उनकी बेहतरीन सेवा देने की योजना चल रही है. उन्होंने बताया कि जैसे ही फाइबर हर गांव में पहुंचता है तो बागवान भी इसका लाभ ले सकेंगे. इसके लिए भी विभाग योजना तैयार कर रहा है. किस तरह से घर पर बैठकर अपने बागीचों की निगरानी बागवान द्वारा की जाती है . इसके लिए भी वह एक योजना तैयार कर रहे हैं. इस दौरान उनके साथ जिला शिमला के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. (BSNL installing towers in himachal) (BSNL will provide good facilities in Himachal) (BSNL in Himachal) (Bsnl Tower Established in rampur)

