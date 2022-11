धर्मशाला: जिला कांगड़ा धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है. श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम और भागसूनाग में श्रद्धालुओं के मनोरंजन व सुविधा के लिए नौका विहार शुरू करने के साथ लंगर भवन बनाने की योजना है. दोनों जगहों पर इन सुविधाओं को लेकर काफी समय से मांग की जा रही थी. (Shri Chamunda Nandikeshwar Dham)

पैंडल वाली 4 नौका रहेंगी: वहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मंदिर का सौंदर्यीकरण करने के साथ तालाब को भी नया रूप प्रदान किया गया है. अब इस तालाब में मंदिर प्रशासन की ओर से नौका विहार शुरू करने की योजना है. जानकारी के अनुसार तालाब में पैंडल वाली 4 नौका रखी जाएंगी, जिनका आनंद श्रद्धालु उठा सकेंगे. बता दें कि श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम स्थित तालाब में कुछ वर्ष पूर्व साथ लगती बनेर खड्ड में आए पानी के तेज बहाव के चलते रेत भर गई थी. जिसके चलते मंदिर प्रशासन की ओर से तालाब को खाली कराया गया था.

भागसूनाग मंदिर में बनेगा लंगर भवन: उधर मैक्लोडगंज के भागसूनाग मंदिर में लंगर भवन निर्माण की मांग लंबे समय से उठ रही है. भागसूनाग मंदिर के ट्रस्टी भी इस मामले को उपमंडल प्रशासन के समक्ष उठा चुके हैं. अब भागसूनाग मंदिर में लंगर भवन बनाने का भी निर्णय लिया गया है. उक्त दोनों कामों के लिए आदर्श आचार संहिता हटने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. (Langar Bhavan will be built in Bhagsunag)

आचार संहिता हटने के बाद टेंडर प्रकिया: एसडीएम धर्मशाला शिल्पी वेक्टा ने बताया कि श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के तालाब में नौका विहार शुरू करने की योजना है. वहीं भागसूनाग में लंगर भवन बनाया जाएगा. आदर्श आचार संहिता हटने के बाद इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद श्री चामुंडा और भागसूनाग में नौकाविहार और लंगर भवन की सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेगी. (SDM Dharamshala Shilpi Vecta)

