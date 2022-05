खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला : दूसरे आरोपी परमजीत सिंह को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश:हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में 7 मई को खालिस्तान के बैनर टांगने के मामले में शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपी परमजीत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया (Paramjit Singh will be presented in Dharamshala court today)जाएगा. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस की एसआईटी की संयुक्त टीम ने दूसरे आरोपी परमजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया.यहां पढ़ें खबर..

नशे से नाश: ड्रग्स से मौत के आगोश में जा रही पहाड़ की जवानी, नए साल में 11 युवाओं की मौत: नशे के कारण पंजाब की धरती के युवा बर्बादी की दिशा में बढ़ रहे हैं. पंजाब हिमाचल के पड़ोसी राज्य है और यहां भी युवा नशे की लत में पड़कर धीमी मौत (consumption of drugs in Himachal) चुन रहे हैं. हिमाचल में भी हालत चिंताजनक हैं. दुख और पीड़ा की बात है कि स्कूली नशे भी इसकी चपेट में आ चुके हैं. इतना ही नहीं, नशे की बुराई के खिलाफ अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जीयानंद शर्मा का कहना है कि इसी साल 11 युवाओं की मौत नशे के कारण हो चुकी है. पांच महीने में 30 से अधिक युवा नशे के सामान के साथ पकड़े जा चुके हैं.

16 मई को शिमला आएगी नीति आयोग की टीम, कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा: नीति आयोग की टीम (NITI Aayog team) 16 मई को शिमला आ रही है. धर्मशाला में जून महीने में देशभर के राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन होना है. इसी की तैयारियों को लेकर जानकारी लेने के लिए नीति आयोग की टीम हिमाचल दौरे (NITI Aayog team visit shimla) पर आ रही है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल हाईकोर्ट को मिलेंगे सात नए न्यायाधीश, तीन खाली पदों सहित चार नए पद क्रिएट: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court ) को निकट भविष्य में सात नए न्यायाधीश मिलने वाले हैं. हाईकोर्ट में अभी तीन पद खाली हैं. इन तीन पदों को भरने की तय प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा राज्य सरकार ने चार नए पद क्रिएट करने की मंजूरी दे दी है. पढ़ें पूरी खबर...

भोटा-बड़सर नेशनल हाइवे पर हुए कार्यों की जांच में जुटी विजिलेंस, विभाग से लिया रिकॉर्ड: हमीरपुर जिले में एनएच 503-ए पर हुए टारिंग कार्य की विजिलेंस को (Bhota Barsar National Highway) शिकायत की गई है. शिकायत मिलने के बाद अब विजिलेंस थाना हमीरपुर ने इस मामले में एनएच विभाग हमीरपुर से रिकॉर्ड तलब किया है. इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग विंग ने विजिलेंस को मांगा गया रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया है. पढे़ं पूरी खबर...

मंडी जहरीली शराब कांड: 5 महीने बाद उपचाराधीन 35 वर्षीय व्यक्ति ने तोड़ा दम: मंडी जिले के उपमंडल सुंदरनगर में हुए जहरीली शराब कांड में (Poisonous Liquor Case Mandi) मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. घटना के 5 महीने बीत जाने के बाद भी शुक्रवार को जहरीली शराब पीकर उपचाराधीन एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई.

जांच में उलझ गई हिमाचल के युवाओं की नौकरी, आयोग से लेकर पुलिस विभाग तक फंसा रोजगार: बाल स्कूल हमीरपुर में एक महिला अभ्यर्थी को एग्जाम में अलग बिठाए जाने के विवाद की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है. हमीरपुर के एसडीएम ने इसकी इंक्वायरी फाइनल करके (Candidates are suffering due to rigging in jobs) आयोग को सौंपी है. अब कमीशन की बैठक में रिपोर्ट पर अंतिम मोहर लगेगी.

कुल्लू: जेपी नड्डा और सीएम जयराम ने 50 नई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना: कुल्लू के भुंतर में शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (JP Nadda And CM Jairam Flagged Off 50 New Ambulances) ने भुंतर से राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 के तहत अतिरिक्त 50 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

हिमाचल हाईकोर्ट: MC शिमला के पुनःसीमांकन और चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी मामले में फैसला सुरक्षित: नगर निगम शिमला के पुनःसीमांकन (Re demarcation of MC Shimla) व चुनावों के लिए जारी आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

ऊना: रास्ता रोककर युवक से की मारपीट फिर बनाया बंधक, शिकायत देने जा रही मां पर भी किया हमला: धमांदरी में एक युवक का रास्ता रोककर मारपीट (Case of assault on youth in Dhamandri) किए जाने का मामला सामने आया है. डीएसपी हैडक्वार्टर कुलविंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि की है. क्या है मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...