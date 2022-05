कुल्लू: राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कुल्लू के भुन्तर से राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अन्तर्गत अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर (JP Nadda And CM Jairam Flagged Off 50 New Ambulances) मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दूर-दराज के क्षेत्रों में मरीजों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर, 2010 को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया था.



मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश को मिली अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस चिकित्सा की (JP Nadda And CM Jairam Flagged Off 50 New Ambulances) आपात स्थिति (emergency situation) में मरीजों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 50 नई एम्बुलेंस में 40 एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट और दस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है. जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 50 एम्बुलेंस के साथ अब (राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108) एम्बुलेंस का बेड़ा 219 हो गया है.



उन्होंने कहा कि इन 50 नई एम्बुलेंस में से नौ कांगड़ा जिले को, 10-10 मंडी और शिमला, पांच सिरमौर, चार सोलन, दो-दो ऊना और किन्नौर जिला, तीन-तीन बिलासपुर और कुल्लू जिला तथा एक-एक एम्बुलेंस हमीरपुर व लाहौल-स्पीति जिला को उपलब्ध करवाई जाएंगी. इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग सहित अन्य उपस्थित थे.



