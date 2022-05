ऊना: सदर थाना ऊना के तहत धमांदरी में एक युवक का रास्ता रोककर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. मारपीट के बाद युवक को एक कमरे में बंद कर बंधक बनाया गया, जहां पर उसके साथ फिर से (Case of assault on youth in Dhamandri) मारपीट की गई है. पुलिस ने युवक की शिकायत पर गांव के ही दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी शिकायत में दीपक कुमार निवासी धमांदरी ने बताया कि वह वीरवार रात सोलन से अपने घर आ रहा था. धमांदरी पहुंचने पर गांव के ही शामू और अंशुल ने अन्य लोगों के साथ रास्ता रोककर मारपीट की.

मारपीट में बेहोश होने के बाद शामू और अंशुल अन्य युवकों संग उसे उठाकर एक कमरे में ले गए, जहां पर बंधक बनाकर मारपीट की गई और बाहर से कमरा बंद कर दिया. मारपीट में दीपक कुमार घायल हुआ है. युवक ने फोन के (Case of assault on youth in Dhamandri) माध्यम से मारपीट की सूचना परिजनों की दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने दरवाजा खोल दीपक को अपने साथ ले गए और उसका इलाज करवाया. पीड़ित का आरोप है कि जब उसकी माता शुक्रवार को पंचायत प्रतिनिधियों को मामले की जानकारी देने के लिए जा रही थी तो उस वक्त आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की.

वहीं, डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह (DSP Headquarters Kulwinder Singh) ने बताया कि पुलिस ने वीरवार रात हुई घटना के संबंध में शुक्रवार सुबह पीड़ित पक्ष ने तहरीर सौंपी है. आरंभिक छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. शिकायत के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

