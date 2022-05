हमीरपुर: प्रदेश के युवाओं की नौकरी इंक्वायरी में उलझ गई है. लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और धांधलियों से अब प्रदेश के युवाओं का रोजगार पाने का इंतजार लंबा हो गया है. हालात ये हैं कि सरकारी नौकरियों के (rigging in jobs in Himachal) लिए परीक्षा आयोजित करने वाले कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले कई एग्जाम इंक्वायरी में फंस गए हैं. परीक्षा के अलग-अलग मामलों में एसआईटी गठित की गई है. जानकारी के मुताबिक 2 मामलों में जो एफआईआर दर्ज हुईं हैं उन मामलों में कार्रवाई को पूरा होने में अभी समय लगने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब जब तक इन मामलों की जांच रिपोर्ट अथवा इंक्वायरी फोटो तैयार नहीं हो जाती तब तक परिणामों (Candidates are suffering due to rigging in jobs) को लेकर भी अनिश्चितता बरकरार रह सकती है.



वहीं, हमीरपुर जिले में चर्चा में रहे एक मामले की जांच पूरी होने की बात कही जा रही है. बाल स्कूल हमीरपुर में एक महिला अभ्यर्थी को एग्जाम में अलग बिठाए जाने के विवाद की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है. हमीरपुर के एसडीएम ने (rigging in jobs in Himachal) इसकी इंक्वायरी फाइनल करके आयोग को सौंपी है. अब कमीशन की बैठक में रिपोर्ट पर अंतिम मोहर लगेगी. गौरतलब है कि सचिवालय में जेओए (आईटी) के 20 पदों को भरने के लिए इस एग्जाम में 134 में से 129 अभ्यर्थी बैठे थे. उनमें से कुछ ने आयोग को शिकायत कर आरोप लगाया था कि एक महिला अभ्यर्थी को अलग से बिठाया गया था. इस मामले में कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है.



सुंदरनगर के चर्चित मामले में 3 अभ्यार्थियों की ओएमआर शीट आयोग ने की कैंसिल: सुंदरनगर में जेओए आईटी की लिखित परीक्षा (JOA IT WRITTEN EXAMINATION) के दौरान जिस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें आयोग ने संबंधित 13 सेंटरों का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी को सौंप दिया है. इस मामले में 3 अभ्यार्थियों की ओएमआर सीट्स भी आयोग ने कैंसिल कर उन्हें एग्जाम के अयोग्य घोषित कर दिया है, हालांकि अभी तक यह निर्णय नहीं लिया गया है कि आयोग कब तक इन्हें एग्जाम से वंचित करेगा.



वहीं, ऊना के एक सरकारी स्कूल में भी नकल (Case of copying in Una govt school) के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है. उसकी जांच भी यूएमसी केस बनने के बाद जारी है. वहीं, इस बारे में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की सचिव जितेंद्र कंवर का कहना है कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब उसे आयोग के समक्ष रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि सुंदरनगर मामले में जितने सेंटर का रिकॉर्ड एजेंसी द्वारा मांगा गया था वह उसे मुहैया करवा दिया गया है. इस मामले में 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट आयोग ने कैंसिल कर दी है.