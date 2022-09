कांग्रेस के निमंत्रण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कौशल्या माता मंदिर और वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर पहुंचे. संघ प्रमुख के साथ संघ के प्रांत संघचालक डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना एवं महानगर संघचालक महेश बिड़ला ने भी कौशल्या माता और राम जी का दर्शन किया

जनसंख्या कानून को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने आरएसएस पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि उनका उद्देशय दूसरा रहता है. हम सबको पता है आरएसएस एक समुदाय विशेष को लेकर यह बात कह रही है." इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने भी जनसंख्या कानून को लेकर संघ पर बयान पर हमला बोला था.

छत्तीसगढ़ भाजपा में प्रदेश मंत्री बनाये जाने के बाद ओजस्वी मंडावी ने आज भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओ के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर (Ojasvi mandavi reached Danteshwari temple) पूजा अर्चना किया.

बिलासपुर शहर में लगातार अवैध नशीली दवाइयों का कारोबार फलता फूलता जा रहा है.इसी के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस ने नशे का बड़ा कारोबार करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. युवक के नशीली दवाइयों के कारोबार के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़े हैं. पहली बार बिलासपुर पुलिस दूसरे राज्य जाकर जांच कर रही है.

Little elephant reached Samdama of Jashpur जशपुर तपकरा वन परिक्षेत्र में नन्हा हाथी बिछड़कर रिहायशी इलाके समडमा में पहुंच गया. समडमा के ग्रामीण इस हाथी के साथ मस्ती करने लगे elephant strayed from group of elephants in Jashpur . नन्हे हाथी का यह वीडियो वायरल हुआ. उसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई. तपकरा वन परिक्षेत्र के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय अपने दल के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए और नन्हे हाथी को दल से मिलाने की कोशिश में वन विभाग जुट गया है

PM Awas Yojana in Bodla Nagar Panchayat: कवर्धा जिले के बोड़ला नगर पंचायत में रहने वाले बैगा आदिवासी मिट्टी के घरों में ही अपना जीवन बिता रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके लिए घर स्वीकृत होने के बाद घर का निर्माण तो शुरू हुआ लेकिन विभागीय लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र की वजह से उनके घर पूरे नहीं हो पा रहे हैं.

birth of child on river bank in Bijapur: बीजापुर में लगातार बारिश से कई गांव टापू बन गए है. बारिश के कारण कई मवेशी नदी नालों के तेज बहाव में फंस गए. लेकिन इसी बारिश और तूफान के बीच एक जिंदगी ने जन्म लिया. घटना सोमवार की है.

मरवाही के एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय में अधीक्षक की पोस्ट पाने की होड़ में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया.यहां बच्चों को केमिकलयुक्त पानी पिलाया गया. जिससे उनकी जान जा सकती थी.पूरे मामले को प्रबंधन ने दबाने की भी कोशिश की.लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं

रायपुर में झांकियों का अपना अलग महत्व है. गणपति विसर्जन के दौरान विशेष तौर पर पूरे शहर में अलग अलग स्थानों से झांकियां निकाली जाती है. इन सुंदर झाकियों को देखने के लिए रायपुर शहर के अलावा आसपास के पड़ोसी राज्यों से भी लोग जमा होते हैं. इस बार बारिश के कारण झांकी थोड़ी फीकी जरुर हुई. बावजूद इसके लोगों के उत्साह ने झांकियों के प्रदर्शन में चार चांद लगा दिए

रायपुर में झांकी को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद बंदोबश्त की थी. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने कई प्वाइंट्स पर टीम लगाई थी.इसी के कारण इस बार चाकूबाजी के मामले कम देखने को मिले हैं. लेकिन पुलिस चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं कस सकी.

