नैन्सी त्यागी के कान्स लुक की दीवानी हुईं सोनम कपूर, जानिए आखिर कौन है ये सुंदरी - Sonam Kapoor

By ANI Published : May 21, 2024, 8:06 AM IST | Updated : May 21, 2024, 8:11 AM IST

सोनम कपूर-नैन्सी त्यागी ( @sonamkapoor-@nancytyagi___ Instagram )

मुंबई: बॉलीवुड सोनम कपूर ने हाल ही में कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए प्रभावशाली नैन्सी त्यागी के शानदार दूसरे लुक की सराहना की और उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है. सोनम, जो कान्स में अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं, ने अपने खूबसूरत साड़ी लुक की झलक दिखाते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नैन्सी की रील साझा की. सोनम ने नैंसी की तारीफ करते हुए कहा, 'कान्स में बेस्ट आउटफिट.' एक्ट्रेस ने नैन्सी से अपने लिए एक आउटफिट डिजाइन करने का अनुरोध करते हुए कहा, 'नैन्सी त्यागी मेरे लिए कुछ बनाओ'. सोनम कपूर की इंस्टाग्राम स्टोरी (@sonamkapoor instagram) नैन्सी ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील पोस्ट की, जहां उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपनी फैशन जर्नी के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें उनकी दूसरी ड्रेस के पीछे के राज का खुलासा किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'कान्स फिल्म फेस्टिवल से मेरा दूसरा आउटफिट, जिसे मैंने एक स्पेशल इवेंट में पहना था. इसे पूरा मैंने बनाया है. यह ड्रेस जटिल हाथ की कढ़ाई वाली एक साड़ी है. प्रत्येक टुकड़े को मैंने सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था.' नैन्सी त्यागी की इंस्टाग्राम स्टोरी (@nancytyagi___ Instagram) इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी 2024 कान्स फिल्म फेस्टिवल में छाप छोड़ रही हैं. रेड कार्पेट पर उनका पहला लुक, जिसमें उनके द्वारा डिजाइन किया गया पिंक गाउन था, ने सभी से प्रशंसा अर्जित की.एक उत्सव कार्यक्रम के लिए उनका दूसरा लुक भी उनकी खुद की बनाई हुई, एक आकर्षक साड़ी थी. कौन हैं नैंसी त्यागी?

नैन्सी त्यागी, उत्तर प्रदेश के बरनवा की रहने वाली है. वे मशहूर हस्तियों द्वारा पहने गए ड्रेस को रिक्रिएट करने वाले अपने वीडियो से मशहूर हुई हैं. पिछले कुछ सालों में, नैन्सी त्यागी ने दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट सहित मशहूर हस्तियों द्वारा पहने गए कई डिजाइनर परिधानों की कॉपी की है. इस बीच, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में एक खूबसूरत शिमरी साड़ी पहनी थी. जैकलीन के अलावा, कियारा आडवाणी और शोभिता धूलिपाला इस साल फिल्म फेस्टिवल में कान्स की शान ऐश्वर्या राय के साथ शामिल हुईं. अदिति राव हैदरी भी फेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. कान्स फिल्म फेस्टिवल का 77वां एडिशन 25 मई को समाप्त होगा. यह भी पढ़ें: PICS: 'मेरा सेफ प्लेस..', रोमांटिक नोट संग सोनम कपूर ने पति को विश की वेडिंग एनिवर्सरी - Sonam Kapoor

