PICS: 'मेरा सेफ प्लेस..', रोमांटिक नोट संग सोनम कपूर ने पति को विश की वेडिंग एनिवर्सरी - Sonam Kapoor

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 9:31 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:25 AM IST

फैमिली के साथ सोनम कपूर ( @sonamkapoor )

मुंबई: सोनम कपूर और आनंद आहूजा को आज (8 मई को) शादी के 6 साल हो गए. कपल ने 2018 में आज के ही दिन रीति-रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंधे थे. शादी के 6 साल के शानदार सफर पूरे करने के मौके पर एक्ट्रेस ने अपने लाइफ पार्टनर को रोमांटिक अंदाज में शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी हैं. 8 मई को, सोनम कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फैमिली और अपनी कुछ रोमांटिक फोटोज के साथ स्पेशलन नोट साझा किया है और पति आनंद को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'अपनी जिंदगी को प्यार करने के लिए. मेरे सब कुछ, हैप्पी एनिवर्सरी. आपका अनकडिशनल लव और सपोर्ट मेरा सेफ प्लेस है. आप से शादी करना मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था. हम स्वर्ग में रहते हैं. मैं आप से जितना व्यक्त कर सकती हूं उससे कहीं ज्यादा प्यार करती हूं.' पोस्ट की पहली तस्वीर में सोनम कपूर को बेटे वायु और पति आनंद आहूजा के साथ देखा जा सकता है. सोनम में पोस्ट में एक वीडियो भी एड किया है, जिसमें उनके पति को एक फैशन वीक के लिए रेडी होते देखा जा सकता है. इस पल को सोनम चोरी से कैमरे में कैद करती हैं. तीसरी पोस्ट में सोनम ने एक बार फि अपनी छोटी फैमिली की झलक दिखाई है. वहीं, अन्य तस्वीरों में कपल को एक-दूसरे पर प्यार बरसाते हुए देखा जा सकता है. एक्ट्रेस के पोस्ट करते हुए सेलेब्स और फैंस उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी. बिपाशा बसु, नेहा धूपिया, दिया मिर्जा समेत कई सेलेब्स ने कपल को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी हैं. वहीं फैंस ने भी लाल दिल वाले इमोजी और शुभकामनाओं से कमेंट सेक्शन को भर दिया है. यह भी पढ़ें: फैमिली 'संडे फनडे', सोनम कपूर ने बेटे वायु संग किया मजेदार डांस सेशन, आनंद आहूजा ने किया कैप्चर - Sonam Kapoor

