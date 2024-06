AC का ऐसे करें इस्तेमाल अगर बचना है रूखी त्वचा व अस्थमा से - AC Side effect

नई दिल्ली : जहां एक ओर एयर कंडीशनिंग- AC चिलचिलाती गर्मी में बहुत जरूरी राहत प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों ने यह चेतावनी दी है कि इसका लंबे समय तक इस्तेमाल त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर सकता है. तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों और आय वृद्धि के आगमन के साथ, अधिक लोग उच्च गर्मी के जोखिम से बचने के लिए एसी का उपयोग कर रहे हैं. यह आमतौर पर जल वाष्प के संघनन के बाद आर्द्रता को कम करके हवा को ठंडा करने के सिद्धांत पर काम करता है.

मणिपाल अस्पताल, बेंगलुरु के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट सुहास एच एस ने आईएएनएस को बताया, "लंबे समय तक एसी के इस्तेमाल से कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं, जिसमें रूखी, परतदार और खिंची हुई त्वचा से लेकर सिरदर्द, सूखी खांसी, चक्कर आना और मतली, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, थकान और गंध के प्रति संवेदनशीलता शामिल है." डॉक्टर ने कहा कि अगर एसी का उचित रखरखाव नहीं किया जाता है, तो यह एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को भी बदतर बना सकता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ा सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ठंड के संपर्क में लंबे समय तक रहने से बचने की सलाह दी है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)

सर गंगा राम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार एम वली ने आईएएनएस को बताया, "एयर कंडीशनिंग से जुड़ी चिकित्सा समस्या यह है कि उनमें उचित फ़िल्टरेशन नहीं होता है, आदर्श HEPA फ़िल्टर जो अनुशंसित हैं या वे बहुत कम ब्रांडेड अच्छी कंपनी के एयर कंडीशनर में होते हैं. इसकी कमी से प्रदूषण के कारण फ़िल्टर बंद हो जाते हैं और संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है."

घरेलू AC सेटअप की तुलना में वाणिज्यिक हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) सेटअप में जोखिम अधिक है. हालांकि घरेलू AC कूलिंग सिस्टम और बैक्टीरियल संदूषण के बारे में बहुत अधिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कूलिंग कॉइल पर बायोफिल्म बनाते हैं और 90 प्रतिशत से अधिक समय तक AC के संपर्क में रहने वाले मनुष्यों में संक्रमण का कारण बन सकते हैं," गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ निदेशक और यूनिट हेड, इंटरनल मेडिसिन सतीश कौल ने कहा. इसका एक उदाहरण लीजियोनेयर रोग हो सकता है - निमोनिया का एक गंभीर रूप.

विशेषज्ञों का सुझाव

सतीश ने आईएएनएस को बताया कि एचवीएसी सिस्टम में पानी के दूषित होने और उसके परिणामस्वरूप एरोसोल धुंध के कारण असामान्य बैक्टीरिया के फैलने के कारण लीजियोनेयर्स रोग की खोज की गई थी. इसके अलावा, अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से अचानक ठंडे एसी कमरे में जाने से ब्रोन्कोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है - वायुमार्ग का संकुचित होना, सर गंगा राम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार एम वली ने कहा. अस्थमा से पीड़ित लोगों में यह अधिक प्रमुख हो सकता है. विशेषज्ञों ने एसी फिल्टर की उचित सफाई और हर दो घंटे में एसी बंद करने का सुझाव दिया.