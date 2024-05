ETV Bharat / business

इस योजना में हर दिन करें ₹50 का निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 30 लाख - Post Office Gram Suraksha Yojana

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2024, 6:00 AM IST | Updated : May 21, 2024, 6:20 AM IST

(प्रतीकात्मक फोटो) ( RKC )

नई दिल्ली: आम तौर पर लोग ऐसी बचत योजनाओं में निवेश करना चाहता है जो भविष्य के लिए अच्छा रिटर्न देती है. साथ ही वे नियमित आय वाली कम जोखिम वाली योजनाओं में निवेश करने में रुचि दिखाते हैं. इसी वजह से बहुत से लोग डाकघर द्वारा दी जाने वाली बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त है. इन्हीं योजनाओं में से एक है "ग्राम सुरक्षा योजना" शामिल है. अगर आप इसमें रोजाना 50 रुपये निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी के समय तक आपको 30 लाख रुपये मिल सकते हैं. तो, इस योजना में शामिल होने के लिए कौन पात्र है? मैच्योरिटी पीरियड क्या है? शामिल कैसे हों? आइए इस कहानी में पूरी जानकारी जानते हैं. योजना के लिए एलिजिबिलिटी

भारतीय डाकघर द्वारा दी जाने वाली ग्राम सुरक्षा योजना न केवल एक बचत योजना है बल्कि एक स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी भी है. इसकी शुरुआत 1995 में डाक विभाग द्वारा देश के ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी. इस योजना में 19 से 55 साल की उम्र का कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है. इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए कई विकल्प हैं. यानी आप प्रीमियम का पैसा मासिक आधार पर, हर तीन महीने में एक बार, हर 6 महीने में एक बार, साल में एक बार कभी भी भर सकते हैं. प्रीमियम पेमेंट का डिटेल्स

ग्राम सुरक्षा योजना योजना की मैच्योरिटी पीरियड 55 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष है. आपको अपनी उम्र के अनुसार प्रीमियम का चयन करना होगा. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 19 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपये का प्रीमियम चुनता है, तो उसे 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक प्रति माह 1,515 रुपये का प्रीमियम देना होगा. अगर हर दिन 50 रुपये. वही. अगर वह 58 साल तक निवेश करना चाहता है. तो उसे प्रति माह 1,463 रुपये का प्रीमियम देना होगा. 60 साल तक 1,411 रुपये का प्रीमियम देना होगा. रेवेन्यू कैसे जमा होता है?

इस योजना में आप कितने साल तक निवेश करते हैं. इस आधार पर आपको रिटर्न मिलेगा. अगर आप 19 से 55 साल की उम्र तक स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 31.60 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा. वहीं, अगर आप 19 से 58 साल तक निवेश करने पर 33.40 लाख रुपये मिलेंगे. मैच्योरिटी के समय 60 साल से 80 साल पूरे होने पर 34.60 लाख रुपये आएंगे. अगर पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती है. तो आपकी योजना तब तक भुगतान किए गए प्रीमियम के आधार पर नॉमिनी व्यक्ति को भुगतान करेगी. पॉलिसीधारक शुरुआत के तीन साल बाद योजना को स्वेच्छा से बंद कर सकता है. इस स्कीम में बोनस भी है. यानी आपके द्वारा जमा किए गए प्रत्येक हजार रुपये पर आपको प्रति वर्ष 60 रुपये का बोनस मिलेगा.

महिलाओं के लिए खास योजना, दो साल में बना देगी अमीर, मिलेगा इतना पैसा - Mahila Samman Savings Certificate

