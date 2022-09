रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बरसते पानी के बीच झांकी निकाली ( tableau in Raipur) गई. 2 साल बाद झांकी निकलने पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया. पुलिस भी झांकी को लेकर पहले मुस्तैद (Police remained alert during tableau in Raipur ) थी. चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए थे. झांकी के दौरान चाकूबाजी की भी घटना सामने आई है. जिसमें बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया है. पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल लेकर गई. चाकूबाजी की घटना में युवक को 27 टांके लगे हैं. पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है. इसके अलावा पुलिस ने झांकी में चाकू लेकर घूम रहे 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया (Raipur crime news) है.





मामूली विवाद में चाकूबाजी : झांकी वाली रात में मौदहापारा थाना क्षेत्र के शारदा चौक के पास चाकूबाजी की घटना हुई है. गुढ़ियारी निवासी मनीष साहू पर मामूली बात को लेकर चाकू से वार किया गया. हालांकि मौदहापारा पुलिस ने मौके पर ही 3 आरोपियों को धर दबोचा. पकड़े गए आरोपी भी गुढ़ियारी इलाके के बताए जा रहे हैं. वहीं चाकूबाजी की घटना में घायल युवक को 27 टांके लगे हैं.



20 से अधिक बदमाश गिरफ्तार, कई मोबाइल भी चोरी : झांकी को लेकर रायपुर पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात किए थे. पुलिस ने झांकी से पहले ही अड्डेबाजी करने वालों के अलावा बदमाशों का धरपकड़ अभियान चलाया था. जिसमें सैकड़ों बदमाशों को जेल भेजा गया था. पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह यह पहली मर्तबा है कि झांकी में चाकूबाजी के मामले कम आए हैं. यही नहीं बल्कि संदेह होने पर पुलिस ने बहुत से लोगों की चेकिंग की. जिसमें 20 से अधिक बदमाशों के पास से चाकू, कैंची जैसे हथियार जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. साथ ही साथ झांकी के दौरान सौ से ज्यादा लोगों के मोबाइल चोरी किए जाने की भी जानकारी हाथ लगी है. फिलहाल चोरी के आंकड़े पुलिस में दर्ज आंकड़ों के बाद ही जारी किए जाएंगे.







पुलिस पर मारपीट का भी लगा आरोप : झांकी में पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ज्यादा घटनाएं नहीं हुई है. लेकिन पुलिस के कुछ जवानों पर मारपीट का भी आरोप लगा है. मेकाहारा अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्र भोजराज चौहान ने आरोप लगाया कि ''गोलबाजार थाना क्षेत्र के पास जवानों ने मारपीट की है. इसमें से कुछ जवान शराब भी पिये हुए थे. करीब 20 से 25 डंडे मारे गए हैं. इसके अलावा एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष आकाश शर्मा के स्टेज के पास उन्हीं के कार्यकर्ता इशांत शर्मा को भी पुलिस वालों ने पीटा है. उसके सिर पर डंडे से वार किया गया. जिसकी वजह से उसके सिर पर चोंट आई है. उन्होंने बताया कि ''पुलिस वालों ने बेवजह उसके ऊपर लाठी बरसाई है.''