.

बीजापुर में उफनते नदी किनारे बच्चे का जन्म, SDRF ने किया रेस्क्यू Published on: 1 hours ago

birth of child on river bank in Bijapur: बीजापुर में लगातार बारिश से कई गांव टापू बन गए है. बारिश के कारण कई मवेशी नदी नालों के तेज बहाव में फंस गए. लेकिन इसी बारिश और तूफान के बीच एक जिंदगी ने जन्म लिया. घटना सोमवार की है. गंगालूर तहसील के कमकानार गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बाद परिजन खाट पर गर्भवती को लिटाकर अस्पताल ले जाने निकले. लेकिन नदी का जलस्तर इतना ज्यादा था कि परिजन हिम्मत ना जुटा पाए. गांव की मितानिन ने मेडिकल टीम को इसके बारे में बताया. जनपद सीईओ और बीपीएम स्वास्थ्य विभाग ने रेस्क्यू टीम से मदद मांगी. लेकिन रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही नदी किनारे महिला का प्रसव हो गया. इसके बाद नगर सेना और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम स्वास्थ्य अमला को नदी पार कर मौके पर लेकर पहुंची. मेडिकल टीम ने जच्चा बच्चा की सेहत की जांच की. नदी किनारे से जच्चा बच्चा सहित मेडिकल टीम को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाय गया. Child rescue after birth in Bijapur