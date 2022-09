जेसीसीजे सुप्रीमो रेणु जोगी ने दो टूक कहा है कि जेसीसीजे का भाजपा में कभी विलय (top ten news of chhattisgarh big news) नहीं हो सकता Operation Lotus in Chhattisgarh . भाजपा ने हमारी पार्टी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है. पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर पार्टी को विलय करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया Renu Jogi says conspiracy to damage JCCJ. मुझे मेरे भाई तुल्य धर्मजीत जी को निष्कासित करना पड़ा. रेणु जोगी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में करने का आरोप लगाया.

रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की नई टीम के साथ बीजेपी पदाधिकारियों ने अहम मंथन किया BJP office bearers meeting in Raipur. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भी इस मीटिंग में अहम रणनीति बनाई गई है. बीजेपी की मीटिंग के बाद कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने बालोद जिले के ग्राम जगन्नाथपुर पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की और राजगीत गाकर शुरू भेंट-मुलाकात किया. इस दौरान लोंगों ने मुख्यमंत्री को पारम्परिक खुमरी पहनाकर स्वागत किया.

रायगढ़ में 2 दिन पहले हुए महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है. हत्यारा मृतक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला खगेश्वर राम यादव उर्फ अजय यादव ही निकला.पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.

छत्तीसगढ़ में पहली बार मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है badminton International matches in Chhattisgarh. इस टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ साथ 11 अन्य देशों के खिलाड़ी भी हिस्सा लेने रायपुर पहुंचे हैं. जिसमें थाईलैंड, जापान , मलेशिया , जिंबाब्वे , कनाडा , यूएसए , युगांडा की टीम है. इस टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ी को 4000 इंटरनेशनल पॉइंट्स के साथ 15 हजार डॉलर भी दिया जाएगा. ईटीवी भारत ने टूर्नामेंट में खेलने आए युगांडा के इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी केनेथ से खास बातचीत की.

राजधानी रायपुर में जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, शहरी आवासीय अनियमित कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने विरोध जताया. बेमेतरा जिला और जांजगीर चांपा जिला के जिला समन्वयक को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में यह प्रदर्शऩ किया गया.

बेमेतरा जिला के नवागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुड़पार में स्पंज आयरन प्लांट का विरोध हो रहा है. आज मुड़पार गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कार्यालय बेमेतरा पहुंचे. ग्रामीणों ने स्टील प्लांट निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है.

कांकेर के अन्तागढ़ विकासखण्ड में कोलर गांव और उसके पास के तीन गांव बड़े साल्हेभाट, डांगरा और फुलपार के बच्चे बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण विकास की गति धीमी है. लेकिन बच्चों में जहां भविष्य संवारने का जज्बा है तो इनके माता पिता भी इन्हें वनांचल से निकालकर बड़े शहर भेजने का सपना देख रहे हैं शायद इसी वजह से वे भी अपने बच्चों को खतरों के बीच स्कूल जाने छोड़ दे रहे हैं.

bail plea rejected in Chhattisgarh High Court: करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन रिक्शा चालक के नाम कर उसे बेचने के मामले की जब जांच शुरू हुई तो परत दर परत कई खुलासे हुए. मामले में आरोपी भूमाफियाओं ने जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Raipur Dussehra 2022 राजधानी रायपुर के डब्ल्यूआरएस दशहरा उत्सव की तैयारियां (Raipur WRS Dussehra festival) जोरों पर चल रही है. पिछले 2 सालों से दशहरा उत्सव का आयोजन अच्छे से नहीं हो पाया था. इस बार WRS में 100 फीट से ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा. 70-70 फीट के मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले का दहन होगा. दशहरा को लेकर बडे़-बडे़ बांसों से रावण का पुतला भी बनना शुरू हो गया है.

