साउथ सुपरस्टार मोहनलाल का बर्थडे पर नई फिल्म से धांसू लुक आउट, इन स्टार्स ने दी बधाईयां - Mohanlal Birthday 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2024, 10:35 AM IST | Updated : May 21, 2024, 11:38 AM IST

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ( Mohanlal- Instagram )

हैदराबाद : साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल आज 21 मई को अपना 64वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर एक्टर को उनके फैंस और सेलेब्स खूब विश कर रहे हैं और एक्टर को मलयालम स्टार ममूटी और पृथ्वीराज सुकुमारन समेत कई स्टार्स ने जन्मदिन की बधाईयां दी हैं. वहीं, इस खास मौके पर मलयालम स्टार की नई फिल्म 'L2 : एंपुराण' धांसू लुक भी सामने आया है. 'L2 : एंपुराण' मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, यह साल 2019 में आई फिल्म लूसिफर का सीक्वेल है. इसे मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन डायेरक्ट किया है. ऐसे में फिल्म 'L2 : एंपुराण' से सुकुमारन ने मोहनलाल का न्यू लुक पोस्टर शेयर किया है. फिल्म 'L2 : एंपुराण' में मोहनलाल कुरैशी अबराम के रोल में नजर आएंगे. 'L2 : एंपुराण' पैन इंडिया फिल्म है, जो मलयालम के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में भी रिलीज होगी. फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी. यह फिल्म इस साल में ही रिली होने जा रही है. मोहनलाल का फिल्म 'L2 : एंपुराण' से न्यू धांसू लुक शेयर कर सुकुमारन ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे लालेट्टा'. वहीं, मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार ममूटी ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे डियर लाल'. रेसुक पुकुट्टी ने मोहनलाल को बर्थडे विश कर लिखा है, इंडियन सिनेमा के हर लवर के चहेते और एकमात्र मोहन लाल को जन्मदिन मुबारक . एक्ट्रेस शिवादा लिखती हैं, हैप्पी बर्थडे लालेटा'. विवेक रंजीत ने लिखा है, जन्मदिन मुबारक जादूगर, महान थे, महान हो और महान रहोगे'. ये भी पढ़ें : साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने शाहरुख खान को किया इनवाइट, अब 'जिंदा बंदा' पर मिलकर डांस करेंगे दोनों स्टार्स ? - Shah Rukh Khan Mohanlal



Last Updated : May 21, 2024, 11:38 AM IST