ETV Bharat / state

ভোটের আগের রাতে খুন তৃণমূল কর্মী, অভিযোগের তির সিপিএমের বিরুদ্ধে - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 13, 2024, 7:01 AM IST | Updated : May 13, 2024, 7:10 AM IST

প্রতীকী ছবি ( ফাইল চিত্র )

Last Updated : May 13, 2024, 7:10 AM IST