আপ্ত সহায়কের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ! 'দোষ করলে শাস্তি পাবেন', জানালেন দেব - Lok Sabha Election 2024

ETV Bharat / state

আপ্ত সহায়কের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ! 'দোষ করলে শাস্তি পাবেন', জানালেন দেব - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 13, 2024, 8:36 AM IST | Updated : May 13, 2024, 10:02 AM IST

দেবের আপ্ত সহায়কের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ( নিজস্ব চিত্র )

Last Updated : May 13, 2024, 10:02 AM IST