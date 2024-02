ডায়াবেটিসের সমস্য়ায় ভুগছেন ? ব্রেকফাস্টে রাখতে পারেন এই খাবারগুলি

হয়দরাবাদ: সারারাত না-খাওয়ার পর সকালে ভারী খাবার খাওয়া খুবই জরুরি ৷ কেউ কেউ ব্রেকফাস্ট এড়িয়ে যান, যা শরীরের জন্য ভীষণ ভাবে ক্ষতিকর হতে পারে ৷ অতএব চিকিৎসকদের মতে, আপনার ব্রেকফাস্ট মনোযোগ দেওয়া উচিত । বিশেষ করে যদি আপনার ডায়াবেটিস থাকে তবে ব্রেকফাস্টে কম কার্বোহাইড্রেট এবং বেশি স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ফাইবার এবং প্রোটিন থাকা উচিত । ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে ব্রেকফাস্টে কোন কোন খাবার রাখা দরকার জেনে নিন একনজরে (Know which breakfast should be added in case of diabetes) ৷

ওটমিল: ওটমিল হতে পারে একজন ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ভোলো ব্রেকফাস্ট । ওটমিল একটি উচ্চ আঁশযুক্ত খাবার । যদি ওটমিল খাওয়া হয় তাহলে তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সহায়তা করে ৷ ব্রেকফাস্টে ওটস বিভিন্ন উপায়ে খেতে পারেন ৷

ডিম: ডায়াবেটিস রোগীরা ব্রেকফাস্টে ডিম রাখতে পারেন ৷ ডিম প্রোটিন সমৃদ্ধ ৷ এছাড়াও ডিম রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সহায়তা করে ৷ এছাড়াও ডিম খেলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান পাওয়া য়ায় ৷ এটি অমলেট, পোজ ও সেদ্ধ করেও খেতে পারেন ৷

স্মুদি: ব্যস্ততার জীবনযাত্রায় স্মুদি হল সহজপাচ্য ব্রেকফাস্ট ৷ যা দ্রুত তৈরি করা যায় এবং খেতেও সুস্বাদু ৷ স্মুদির পুষ্টিগুণও অনেক ৷

রুটি: চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য় রুটি খুব ভালো একটি খাবার ৷ রুটি একটি সম্পূর্ণ দানাশস্য দিয়ে তৈরি ৷ এতে কার্বোহাইড্রেটও ভালো পরিমাণে পাওয়া যায় ৷ তাই ডায়াবেটিস রোগীরা ব্রেকফাস্টে দু'টি বা তিনটি রুটি সবজির সঙ্গে খেতে পারেন ৷

ব্রাউন ব্রেড: আপনি যদি ব্রেড খেতে পছন্দ করেন তাহলে সাদা ময়াদার ব্রেডের পরিবর্তে ব্রাউন ব্রেড খেতে পারেন ৷ এতে বেশি ফাইবার এবং কম সহজ কার্বোহাইড্রেট রয়েছে । ব্রেকফাস্টে এটি ডিম, অ্যভোকাডো দিয়ে স্যান্ডউইচ করে বানিয়ে খেতে পারেন ৷

ডালিয়া বা খিচুড়ি: যারা ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন তারা ব্রেকফাস্টে ডালিয়া বা খিচুড়ি রাখতে পারেন ৷ এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতেও সাহায্য় করে ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)