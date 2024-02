গোপনাঙ্গের সক্রমণ নিয়ে চিন্তিত? মুক্তি পেতে পারেন এভাবে

হায়দরাবাদ: গোপনাঙ্গ সংক্রমণ নিয়ে মহিলাদের মধ্যে উদ্বেগ একটি সাধারণ বিষয় ৷ যা তাদের সামগ্রিক সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলে । এই সংক্রমণগুলি ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং ভাইরাস-সহ বিভিন্ন কারণের ফলে হতে পারে । এগুলি অস্বস্তিকর হতে পারে ৷ যেমন চুলকানি, জ্বালাপোড়া থেকে শুরু করে যৌন মিলনের সময় অস্বস্তি পর্যন্ত হয়ে থাকে । চিকিৎসকদের মতে, যে মহিলারা ডায়াবেটিক, গর্ভবতী এবং মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন তাঁদের এই সক্রমণের সম্ভবনা বেশি থাকে ৷

ভ্যাজাইনাল ইস্ট ইনফেকশন বা ভ্যাজাইনাল ক্যানডিডিয়াসিস ভ্যাজাইনাল ফ্লোরার ভারসাম্যহীনতা, হরমোনের পরিবর্তন, যৌন কার্যকলাপ বা নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের ব্যবহার থেকে উদ্ভূত হতে পারে । সঠিক অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্যবিধি অভ্যাস বজায় রাখার মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে ।

গোপনাঙ্গের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখুন এভাবে (Maintain the hygiene of private parts like this):

ভালো থাকতে হালকা-সুগন্ধিহীন সাবান ব্যবহার করা দরকার। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে পরিস্কার থাকাও দরকার । আঁটসাঁট পোশাকের বদলে হালকা পোষাক পরার চেষ্টা করুন ৷ এছাড়াও সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সুতির কাপড় ব্য়বহার করা ভালো ৷ পিরিয়ডের সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ সময়মতো স্য়ানিটারি ন্যাপকিন পাল্টানোও দরকার ৷ স্বাস্থ্যবিধি গোপনাঙ্গ সংক্রমণের একটি প্রধান কারণ হতে পারে ।

আপনার ডায়েটে দইয়ের মতো প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার যোগ করতে পারেন ৷ কারণ দই ভালো ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে । এছাড়াও সারাদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান করে নিজেকে ভালোভাবে হাইড্রেটেড রাখা প্রয়াজন । এটি টক্সিন বের করে দিতে এবং গোপনাঙ্গের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)