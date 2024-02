রাতে ব্যবহার করতে পারেন এইগুলি, ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বল

হায়দরাবাদ: আবহাওয়া এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তন আমাদের ত্বককে করে তোলে নিস্তেজ ও প্রাণহীন । এমন পরিস্থিতিতে আমরা দামি পণ্য ব্যবহার করি, যাতে ত্বক খারাপ না দেখায় । কিন্তু এর প্রভাব কিছু সময়ের জন্যই দেখা যায়, এরপর ত্বক আগের মতোই নিস্তেজ হয়ে যায় । আমরা পার্লারে যাই এবং অনেক চিকিৎসা করে থাকি ৷ এমন পরিস্থিতিতে, আপনার ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ ৷ যাতে ত্বক থাকে সুস্থ ও গ্লোয়িং । জেনে নিন, কী কী জিনিস ব্যবহার করতে পারবেন ?

অ্যালোভেরা জেল দিয়ে তৈরি করুন টোনার (Make toner from aloe vera gel)

যদি আপনার ত্বকে ট্যানিং বা ফুসকুড়ি দেখা যায়, তবে আপনি তার জন্য অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন । এটি ত্বকে ব্যবহার করলে ত্বক হাইড্রেটেড থাকবে এবং ত্বকের কোনও সমস্যা থাকবে না । এটি টোনার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন ।

এভাবে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন (You can use aloe vera gel like this)

টোনার তৈরি করার জন্য প্রথমে আপনাকে একটি মিক্সার জারে অ্যালোভেরা জেল ও গোলাপ জল মিশিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে । এর পর জল যোগ করে ফিল্টার করে নিন । এরপর এটি একটি স্প্রে বোতলে রেখে প্রতিদিন রাতে মুখে লাগিয়ে নিন । এরফলে ত্বক হাইড্রেটেড থাকে এবং স্বাস্থ্যকর দেখায় ।

শিয়া বাটার ব্যবহার করতে পারেন (You can use shea butter)

আপনার ত্বক যদি খুব ড্রাই হয় তবে আপনি এর জন্য শিয়া বাটার ব্যবহার করতে পারেন । এটি আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে এবং উজ্জ্বল দেখায় । আপনি এটি গ্লিসারিন বা কফির সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন ।

এভাবে ব্য়বহার করুন: এর জন্য প্রথমে শিয়া বাটার ভালোভাবে গলিয়ে নিতে হবে । তারপর একটি পাত্রে রাখুন । এবার এতে গ্লিসারিন মিশিয়ে নিন ৷ চাইলে এতে এসেনশিয়াল অয়েলও মেশাতে পারেন । এরপর ভালো করে মিশিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেলে ফ্রিজে রেখে দিন ৷ প্রতিদিন রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ব্যবহার করতে পারেন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)