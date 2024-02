ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন ? পাতে রাখতে পারেন এই ফল

হায়দরাবাদ: স্থূলতা এবং ডায়াবেটিস বর্তমানে সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম । এটা বিশ্বাস করা হয় যে অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস নিশ্চিত । তবে এটি কিছু ক্ষেত্রে ঘটে না । এই উভয় সমস্যায় সঠিক জীবনধারা এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । আপনি যদি ডায়াবেটিক রোগী হয়ে থাকেন এবং স্থূলতায় ভুগছেন, তাহলে আপনার ডায়েটে ড্রাগন ফল অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এতে প্রচুর পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা আপনাকে এই রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । জেনে নিন, কীভাবে ড্রাগন ফল খেলে ডায়াবেটিস ও স্থূলতা কমানো যায় ।

কীভাবে ড্রাগন ফল ডায়াবেটিস এবং স্থূলতা কমাতে পারে (How dragon fruit can reduce diabetes and obesity)?

বিশেষজ্ঞদের মতে, ড্রাগন ফলের মধ্যে রয়েছে ফেনোলিক যৌগ এবং বায়োঅ্যাকটিভ ফাইটোকেমিক্যাল যা এটিকে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের একটি চমৎকার উৎস করে তোলে । এটিতে কম ক্যালোরি রয়েছে ৷ যার কারণে এটি ওজন কমাতে আগ্রহী এমন মানুষদের জন্য একটি আদর্শ বিকল্প হতে পারে । এটি উচ্চ ফাইবার সামগ্রী ।

ফাইবার আপনাকে তৃপ্ত রাখতে সাহায্য করে এবং খাবারের সময় অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত রাখে । এছাড়া এটি হজমশক্তিকেও ঠিক রাখে । এটি অন্ত্রে প্রোবায়োটিকের মতো কাজ করে ৷ এছাড়াও মেটাবলিজমকেও সুস্থ রাখে ও সামগ্রিকভাবে এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে ।

ড্রাগন ফল ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে । এর জিআই স্কোর কম । উচ্চ ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সামগ্রীর কারণে রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করে । জেনে নিন, ফাইবার হজমকে ধীর করে হঠাৎ চিনির স্পাইক বৃদ্ধি রোধ করতে সাহায্য করে । ড্রাগন ফল অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষের বিকাশ করে অ্যান্টি-ডায়াবেটিক প্রভাব তৈরি করে । বিশেষজ্ঞদের মতে, ড্রাগন ফলের অনেক সম্ভাব্য উপকারিতা রয়েছে তবে এটি একটি সুষম খাদ্য অনুসরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ । আপনার খাদ্যতালিকায় ড্রাগন ফল অন্তর্ভুক্ত করার আগে, একবার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্স করে নেওয়া দরকার ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)